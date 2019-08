El oro retrocedía este viernes, perdiendo hasta un 1%, ya que los inversores tomaron ganancias tras un alza del 2% en la sesión previa luego de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó con nuevos aranceles a China.

A las 1402 GMT, el oro al contado bajaba un 0.52% a US$ 1,437.57 por onza, en una sesión volátil en la que los precios cayeron hasta un 1% tras escalar a US$ 1,446.10, un máximo de dos semanas. No obstante, el metal se mantenía en curso para una ganancia semanal de cerca de 1.3%.

En tanto, los futuros del oro en Estados Unidos subían un 1.1% a US$ 1,448.60 por onza.

Georgette Boele, analista de ABN Amro, dijo que como el lingote no ha podido superar los US$ 1,452.6 que alcanzó el 19 de julio, volver al rango de US$ 1,440 a US$ 1,450 haría que algunos inversionistas siguieran recogiendo ganancias, lo que dificultaría un alza de los precios.

Sin embargo, el oro podría traspasar la barrera de los US$ 1,450 si el dólar fuera presionado por datos débiles de la economía estadounidense, agregó Boele.

Trump propuso el jueves imponer un arancel del 10% a bienes chinos valorizados en US$ 300,000 millones y dijo que podría aumentar los gravámenes si el presidente de China, Xi Jinping, no actúa más rápidamente para alcanzar un acuerdo comercial.

El mercado ahora espera la publicación de las nóminas no agrícolas de Estados Unidos más adelante en la sesión para obtener pistas sobre la fortaleza económica, dos días después de que la Reserva Federal (FED) redujo las tasas de interés por primera vez en una década.

Entre otros metales, el paladio caía un 2% a US$ 1,395.23 por onza. El platino bajaba un 0.4% a US$ 844.94 la onza, mientras que la plata declinaba un 1.1% a US$ 16.14 la onza.