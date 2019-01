Opecu: usuarios habrían pagado S/ 1,225 millones de más por el balón de gas en el 2018

El Organismo Peruano de Consumidores y Usuarios ( Opecu) elaboró un informe de variaciones de precios del balón de gas o GLP de 10 kilos, de Pluspetrol, mayor productor de GLP del país, versus su referencia internacional de propano Mont Belvieu en EE.UU. en el 2018, el cual indica que el cilindro de gas subió 3.3% y el productor alzó 10.1%, pese a la enorme baja referencial de 29.3%.

“El precio de venta al público del balón de gas peruano de 10 kilos subió 3.3 en el año 2018, pese a que su precio de referencia internacional bajó muy fuerte en 29.3% en ese periodo, lo cual significó que los usuarios paguen la exorbitante suma de S/ 1.225 millones de más , afectando gravemente sus economías familiares. Inaudito y abusivo”, afirmó el presidente del Opecu, Héctor Plate Cánepa.

El directivo agregó: “¿Qué va a decir el gobierno ahora? Tras indexar irregularmente el GLP peruano al petróleo que no contiene, no se trasladó la estrepitosa caída del precio internacional de su derivado de referencia en 29.3%, dejando de reducir el balón de gas en S/ 11.17 y venderse a S/ 27. Es decir, los consumidores pagan por un producto cuyo precio no refleja su real materia ni tampoco la enorme baja de su ficticio origen. Escándalo” , subrayó Plate.

La asociación de consumidores presentó un cuadro estadístico y gráfico de la variación de precios y porcentual acumulado mensual y anual del balón de gas doméstico o gas licuado de petróleo (GLP) envasado de 10 kilos, de Pluspetrol (Consorcio Camisea), el mayor productor de GLP en el país, y de su referencia internacional el propano Mont Belvieu, Texas, EE.UU., correspondiente al año 2018.

Las fuentes del informe presentado son el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería ( Osinergmin), el Instituto Nacional de Estadística e Informática del Perú (INEI) y la Oficina de Información Energética de EE.UU. (EIA por sus siglas en inglés).

“Cuatro de cinco hogares peruanos cocinan alimentos con balón de gas doméstico de GLP peruano, cuya ilegítima comercialización distorsiona el mercado obligando a consumidores y familias a pagar sobreprecios estratosféricos perjudicando gravemente sus intereses económicos.

El gobierno debe ya retirar el GLP envasado del Fondo de Estabilización que no beneficia a los usuarios, solo a productores e importadores que incumplen con trasladar rebajas al mercado interno”, finalizó Plate.