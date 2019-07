Oleoducto: Petroperú invoca a comunidades permitir ingreso para detener derrame de petróleo

La rotura a la altura del kilómetro 237 del ramal norte el Oleoducto Norperuano (ONP) reportada el 18 de junio pasado generó un derrame de petróleo que a la fecha ya se ha extendido hasta el Río Marañón en la selva del país.



En ese sentido, la gerente de comunicaciones de Petroperú, Beatriz Alva Hart, hizo esta mañana una invocación a la Comunidad Nativa de Nuevo Progreso para que un equipo de la petrolera estatal pueda ingresar a la zona afectada y realizar los trabajos de remediación.



Explicó que en la víspera Petroperú recibió una carta del Frente de Defensa de Manceriche, que es la zona donde se produjo el derrame, en donde se les indican que no pueden realizar los respectivos trabajos.



"Ahora ya no se trata de determinar si fue rotura o corrosión (en el ducto), si no, que existe una contaminación real y la población tiene que entender que si no nos deja remediar, entonces simplemente se están metiendo en un problema delictivo", dijo Alva en RPP Noticias.



Precisó que actualmente se debe realizar un trabajo de contención, es decir, reparar la tubería que presenta el corte, y posteriormente recuperar el hidrocarburo que se está esparciendo. "Se ha advertido que las barreras (de contención) han sido movidas y por eso es que el Marañon ya tiene trazos de crudo en algunas de sus orillas", dijo.



Agregó que hoy se tendrá una reunión con el Fiscal de Asuntos Ambientales para adoptar medidas respecto a esta emergencia.