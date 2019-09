La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos​ (OECD) presentó -esta mañana- el estudio sobre los sistemas de pensiones en el Perú, en la que se recomienda elevar la tasa de aporte que realizan los trabajadores formales a las AFP, fijada actualmente en 10%.

Pablo Antolín, jefe de la Unidad de Pensiones de Capitalización de la OECD, explicó que con esta tasa de contribución es imposible tener pensiones altas en la etapa de jubilación.

En ese sentido, sugirió establecer mecanismos para que se aumente esta contribución, pues ello generará un mayor flujo de entrada al sistema de AFP, y también a la ONP, una vez que ambos sistemas se complementen.

“Planteamos en el estudio que con tasas de contribución de 2,3, 5 o 10% es muy difícil lograr niveles de pensión alto. Entonces nosotros planteamos que hay que incrementar la tasa de contribución obligatoria. Obviamente esto tiene que ser gradual, uno no puede aumentar de la noche a la mañana a cuatro puntos porcentuales (por ejemplo)”, dijo en la presentación del estudio organizado por la SBS.

Agregó que de establecer este aumento en el país, ello implica que la población tenga menor poder adquisitivo.

Ante este escenario, dijo que el aumento puede estar ligado al incremento de los salarios. Según dijo, el estudio también plantea los mecanismos para evitar que la población pierda poder adquisitivo una vez que se establezcan los aumentos.

“Es decir si gano un sueldo y me quitan un 10% y de repente luego me van a quitar el 14%, me queda menos dinero en el bolsillo para consumir y eso para mucha gente puede crear problemas muy serios”, sostuvo.