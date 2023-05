Perú espera cumplir en tres años con todos los requisitos que le permitan su adhesión a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), señaló el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

Durante su presentación en la Comisión Especial CESIP-OCDE del Congreso de la República, Alex Contreras, titular del MEF, sostuvo que el Perú fue invitado a iniciar este proceso de la OCDE el 25 de enero de 2022, y el 10 de junio de ese año se aprobó la hoja de ruta, que contiene los términos, condiciones y parámetros prioritarios, como guía para acceder a la organización .

Contreras indicó que esa convocatoria al país se debió por su resiliencia y tener pilares sólidos. “A pesar de todos los embates, se ha tenido una economía de rápida recuperación y con un entorno de estabilidad macroeconómica”, aseguró.

“Es un proceso complejo, pero creo que debemos apuntar todos los recursos, si no es a ser miembros, al menos, a cumplir con todos los requisitos en tres años. Todos dicen que es una meta ambiciosa, pero de no hacerlo no lo lograremos. Algunos países se han demorado cuatro, cinco o seis años, pero otros en tres años”, mencionó.

El ministro precisó que para ingresar a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos se necesita cumplir una serie de aspectos legales que se dividen en cuatro grupos: acuerdos internacionales, decisiones, recomendaciones y declaraciones.

“Para el examen que va a tener que pasar el país nos van a considerar 230 de estos elementos legales”, refirió.

En lo que respecta a la etapa de comités, el ejecutivo manifestó que hay dos evaluaciones técnicas por 24 comités y que la gran ventaja de Perú en este proceso es que en los temas más difíciles, como ejemplo el tributario, se avanzó más.

“Las evaluaciones son muy rigurosas. Lo importante es que el Perú ha avanzado bastante. Es una evaluación comprensiva de la economía y de la organización institucional que tiene cada país”, expresó.

Añadió que los objetivos del Estado son contribuir al desarrollo de largo plazo del país, seguir consolidándose como una economía líder en la región y hacer que las políticas públicas, hacia adelante, se basen en evidencia.

La OCDE estableció para este 2023 los costos consolidados en 4.47 millones de euros (US$ 4.9 millones), que se irán reduciendo en los siguientes años. “Esta es una cuota inicial, pero estos costos en comparación a los beneficios son casi nulos. Ser un país de la OCDE es como una marca registrada de avance y por eso todos los poderes del Estado deben estar alineados con todos estos objetivos”, dijo.

Ventajas de ingresar a la OCDE

Contreras señaló que ingresar al la OCDE tiene sus beneficios en el lado político o diplomático, como ser considerado como modelo referente en la región, mayor confianza, mejora de la institucionalidad pública, reconocimiento a nuestro historial de reformas económica y equipararse con los socios de la Alianza del Pacífico (México, Chile y Colombia) .

Agregó que, en el lado de nivel estratégico, también hay ventajas de apalancamiento de reformas de desarrollo necesarias para el país, mejora de capacidades técnicas en los sectores, oportunidad de influencias en estándares internacionales, atraer inversionistas y reducción de costos de endeudamiento .

“El acceso a la OCDE puede significar un cambio fundamental, sobre todo en el objetivo de generar políticas públicas”, afirmó.

Acciones

El titular del MEF sostuvo que en enero de este año llegó una Misión Estructural de la OCDE a Perú con entrevistas a funcionarios del gobierno, empresarios, sindicatos y la academia.

Además, entre el 31 de mayo y el 1 de junio vendrá la Misión Política de la OCDE para presentar el primer borrador al ministro de Economía, Alex Contreras, y al presidente del Banco Central de Reserva, Julio Velarde.

La discusión del informe final entre miembros de la OCDE y Perú será en julio en París (Francia). “El informe debe ser publicado entre agosto y setiembre”, anotó.

Contreras explicó que los diferentes comités de la organización harán propuestas de mejorar en sus respectivas áreas durante el 2023 y 2024, lo que iniciará un procedimiento iterativo de recomendaciones y apoyo en la implementación.

