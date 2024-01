El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y el Ministerio de la Producción (Produce) alistan una serie de medidas para la reactivación de las micro y pequeñas empresas (mypes), en un contexto de recesión que afectó la producción y ventas de los negocios.

“Las medidas no son inmediatas, pero sus efectos se van a sentir poco a poco. Por eso en el 2024 va a ser el año de la recuperación, pero para eso tenemos que trabajar en conjunto”, dijo el titular del MEF, Alex Contreras, durante una conferencia de prensa.

Contreras señaló que ambos ministerios tendrán el compromiso de evaluar el alcance de las medidas que se emitirán cada 15 días. Señaló que en las próximas semanas ya estarán listas otras acciones anunciadas anteriormente, como la compra de un millón de kits de útiles escolares.

“En el marco del Plan Unidos lanzamos el millón de kits, a finales de octubre e inicios de noviembre. Hemos estado trabajando en la medida porque hace tiempo que no se lanzaban algo de esta naturaleza. Ya hay una primera propuesta del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis), lo que nosotros esperamos es que en máximo una o dos semanas se saque este decreto de urgencia con el millón de kits”, comentó el ministro.

El titular del MEF agregó que con esto se busca que las mypes sean el socio del Estado, pues “hay miles de millones de soles que compra el Estado y que pueden estar reactivando a las mypes”.

Otra medida comentada, que ya había sido anunciada previamente, pero que aún no ha sido ejecutada, es el incremento de presupuesto en el Plan Impulso Myperú, que financiaba cerca de S/ 5,000 millones y se iba a triplicar.

“Hay muchas mypes que no están recibiendo créditos porque naturalmente lo que hacen los bancos es prestar primero a sus clientes. Como medida disruptiva adoptamos la decisión de triplicar el alcance del programa de S/ 5,000 millones a S/ 15,000 millones. Esos S/10,000 millones más todavía no se han colocado”, señaló.

El ministro afirmó que la primera subasta de este plan debería darse la próxima semana con mejoras significativas, entre ellas subastas especiales para las mypes que normalmente no pueden acceder a crédito.

“Aún no se han colocado por una sencilla razón, estamos haciendo los cambios normativos para flexibilizar las condiciones. Para hacer subastas para instituciones financieras que no solo le presten a sus clientes, sino también a los clientes de otras instituciones financieras. La tercera medida que no se ha visto son préstamos a mypes que han estado fuera del sistema financiero y eso creo que es una medida potente . Esta medida espero que esté máximo el miércoles o jueves de la próxima semana”, sostuvo.

También está en la agenda de reactivación de las mypes, la simplificación tributaria que buscará cambiar a estas pequeñas empresas a un régimen general que les genere los incentivos para producir, contratar y crecer.

“Hemos enviado una propuesta al Congreso de la República para modificar los regímenes tributarios. Esto no implica necesariamente más carga fiscal, lo que implica son básicamente incentivos para que las empresas crezcan porque no tiene sentido que yo pague un porcentaje de mis ventas todos los años si es que estoy teniendo pérdidas, tiene sentido pagar cuando se tienen ganancias”, explicó.

Contreras agregó que también se está trabajando en un plan de rescate financiero. Aunque no dio más detalles, señaló que Produce ya tiene la documentación para el plan y se tendría una respuesta del MEF máximo el viernes de esta semana.

Adicional a eso, el titular del MEF ratificó el compromiso del Gobierno contra la inseguridad ciudadana, que también es un limitante para el crecimiento económico y la confianza empresarial.

Gremios en contra del MEF

Diversos gremios consultados, como la Corporación Nacional de Comerciantes y la Asociación Gamarra Perú, advirtieron que las promesas del MEF serían insuficientes para lograr una reactivación de las pequeñas empresas y en muchos casos no se tratan de medidas nuevas, sino de acciones que propuso el Gobierno en su plan de reactivación económica y que aún no han sido puestas en marcha.

Ante este desacuerdo se ha anunciado que gremios de mypes de Lima, Arequipa, Trujillo, Puno, Lambayeque y Huancayo presentarán una iniciativa ciudadana, a través del Parlamento, con el fin de censurar al ministro de Economía, Alex Contreras.