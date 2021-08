El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) cuenta con un presupuesto para la ejecución de proyectos de más de S/ 8,534 millones para este año. A la fecha, solo se ha ejecutado alrededor de 40%, de acuerdo al portal Consulta Amigable del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

Además de lo asignado a concesiones viales (S/ 1,140.246,849), los proyectos que cuentan con mayor presupuesto para este año son: la construcción de la Línea 2 y Ramal Av. Faucett - Gambetta de la red básica de Metro de Lima y Callao, que tiene un nivel de ejecución de 31.1%; el mejoramiento y amplicación del servicio Aeropuerto Internacional de Chinchero (Cusco) con S/ 400.305,255, que tienen una ejecución del 18.1% y las concesiones ferroviarias, para lo cual se han asignado S/ 386.652,064 y se ha ejecutado 57.7%.

Camilo Carrillo, economista senior del Consejo Privado de la Competitividad (CPC), señaló a gestion.pe que el MTC ha priorizado -a junio- en la cartera de Transportes la Línea 2 del Metro de Lima, la Autopista del Sol y el Aeropuerto de Chinchero.

“(Son cuatro proyectos) Línea 2 este año lleva ejecutando casi US$ 190mm. La Autopista del Sol ha destacado el avance del proyecto debido a la inversión en los tramos 1 y 3 de la carretera (obras de reconstrucción pendientes en zonas afectadas por el Fenómeno del Niño Costero) con US$ 115 mm y el Aeropuerto Chinchero, que se ejecuta bajo la modalidad de Gobienro a Gobierno (G2G) con Corea. Acaban de firmar contrato de ejecución del terminal y continuan con avance de movimiento de tierras: S/ 72 mm a julio; y el Terminal Portuario Salaverry, con US$ 46mm”, detalló.

De acuerdo con Ositran - en junio- las inversiones realizadas en la Autopista del Sol (US$ 17.8 millones), concesión que a la fecha registra un nivel de avance de 67.9 %.

Mientras que por el lado de Comunicaciones, precisó que se debe continuar con la ejecución de los 12 proyectos de Banda Ancha para la Conectividad Integral (internet) que con el ritmo actual de ejecución ampliarán la oferta de redes en zona rural de 3 regiones a inicios de año a 10 al finalizar este año, por un monto de inversión total en operación de 2,079 millones (10 regiones).

“Estas son las obra que se tiene que acelerar si se quiere cerrar las brechas de servicios públicos en transporte y comunicaciones. Cualquier demora o reducción de la velocidad de ejecución de los mismos (que aumento en el último año) impediría continuar con el cierre de brechas planificados en el Plan Nacional de Infraestructura”, advierte.

Las 27 obras que se dejaron de lado este año corresponden a:

Rehabilitación y mejoramiento de la Carretera Huarmey, que tuvo un presupuesto inicial asignado de S/ 649,906

Rehabilitación y mejoramiento de la Carretera La Tina-Surpampa-Chirinos-Cachaquito, que tuvo un presupuesto inicial asignado de S/ 568,716

Mejoramiento de la Carretera DV. Chaglla-Pozuzo-Oxapampa, que tuvo un presupuesto asignado de S/ 569,582

Mejoramiento del Punete Bocapan y accesos, qie tuvo un presupuesto inicial de S/ 433,590

Mejoramiento y rehabilitación de la Carretera Pilcomayo (S/ 1.000,000)

Construcción de la trocha carrozable del Tramo Carretera Marginal KM 155 Paujil-Puerto La Campiña - Caserío Esperanza - Puerto CC.NN. San Juan de Pichis - CC.NN Amanbay - Puerto CC.NN. Zungaroyalo (Oxapampa) con S/ 729,641

Mejoramiento de diseño de geometrico de las curvas del sector Nasca - Puquio (S/ 39.862,200)

Construcción del puente peatonal Palma alta, del tramo vial Puente Pucusana - Cerro Azul (S/ 2.471,008)

Construcción del puente peatonal San Jose, del tramo vial Puente Pucusana - Cerro Azul (S/ 2.471,008)

Construcción del paso vehícular 15 de enero del tramo vial de Puente Pucusana - Cerro Azul (S/ 8.383,897)

Construcción del paso peatonal inferior del Centro Poblado 9 de octubre, del tamo vual Puente Pucusana Cerro Azul (S/ 4.841,063)

Creación (construcción) del intercambio vial Primavera en la Carretera Panamerica Norte Ruta PE-1N, KM 160+935 Distrito de Vegueta - Provincia de Huaura - (S/ 252,414)

Creación (cronstrucción) del paso a desnivel en Carretera Panamericana Norte, KM 75+090 Distrito de Aucallama - Huaral (S/ 252,414)

Construcción de Puente Peatonal en la Carretera Panamericana Norte Ruta PE-1N, KM 80+530 (S/ 4,010,439)

Creacion (Construccion) del Intercambio vial en La Carretera Panamericana Norte, Ruta Pe-1N, Km 87+660 Distrito De Chancay - Provincia De Huaral - Departamento De Lima (S/ 252,414)

Construccion de paso a desnivel a la carretera Panamericana Norte, Ruta Pe-1N, Km 93+300 (S/ 4,256,368)

Mejoramiento del camino vecinal tramo: Emp.Pe-28B (San Salvador) - Occoruro; Distrito De San Salvador, Provincia De Calca - Cusco (S/ 2.789,108)

Mejoramiento de la Carretera Juliaca - Putina - Oriental - Sandia - San Ignacio - Punta De Carretera Y Dv. Putina - Moho - Conima - Mililaya - Frontera Con Bolivia Y Dv. Mililaya - Tilali - Frontera Con Bolivia, Por Niveles De Servicio (S/ 13.621,607)

Creacion de la Carretera Vecinal Puerto Mori - Puerto Bichanak - Pampa Entsa, Distrito De El Cenepa - Provincia De Condorcanqui - Region Amazonas (S/ 4.269,698)

Mejoramiento y ampliacion de los Servicios Deportivos De Tiro Del Poligono De Tiro Capitan Fap Jose Abelardo QuiÑOnes Gonzales, Distrito De Santiago De Surco, Provincia Y Departamento De Lima (S/ 3.555,118)

Mejoramiento del diseño geometrico de la curva en La Panamericana Norte, Ruta Pe-1N Km 108+000 (S/ 14.464,273)

Construccion del paso a desnivel en la Carretera Panamericana Norte Km 99+100 (S/ 507,717)

Mejoramiento y ampliacion de los servicios deportivos ecuestres de la Escuela de Equitacion Del Ejercito, Distrito De La Molina, Provincia Y Departamento De Lima (S/ 3,500,000)

Mejoramiento del camino vecinal Chalaco - Chimulque - Dv. Naranjo - Dv. Huanchiri (Nogal) - Jose Olaya - Las Piedras - Silahua - Rinconada, Distrito De Chalaco - Provincia De Morropon - Departamento De Piura (S/ 72,687)

Mejoramiento del camino vecinal Ninantaya - Quiriquiri - Cheje Cheje - Dv. Alto Quillca - Emp. Pu-880 (Moho); Emp. Pu-879 (Moho) - Casani - Emp. Pu-866 (Wisachata), Distrito de Moho - Provincia de Moho - Departamento de Puno (S/ 51,968)

Mejoramiento del servicio de transitabilidad vehicular en La Carretera Lambayeque-San Jose, Tramo Lambayeque Cruce Carretera Chiclayo-San Jose Del Distrito De Lambayeque - Provincia De Lambayeque - Departamento De Lambayeque (S/ 2.410,340)

Rehabilitacion y mejoramiento del Camino Vecinal Shocosh - Mantacocha - Quepatupe - Acobambilla, Distrito De Huacar - Ambo - Huanuco (S/ 6.975,280)