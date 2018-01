MTC: “A Kuntur Wasi no le conviene iniciar un arbitraje en Ciadi por contrato de Chinchero”

El ministro de Transportes y Comunicaciones, Bruno Giuffra, aseguró que a la empresa Kuntur Wasi, ex concesionario del aeropuerto internacional de Chinchero en Cusco, no le va a convenir iniciar un arbitraje internacional contra el Estado peruano ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (Ciadi) por la resolución del contrato de dicho proyecto.

“Yo dudo (que preocupe un arbitraje), sigo pensando que, en la lógica de Kuntur Wasi, no le va a convenir ir al Ciadi”, dijo.

Asimismo, acusó al ex ministro de Economía y Finanzas, Alonso Segura, de desinformar a la opinión pública al decir que el Estado peruano tendrá que pagar una indemnización de cientos de millones de dólares a Kuntur Wasi por haber resuelto el contrato de Chinchero de manera unilateral.

“Yo no sé qué película está viendo (Alonso Segura) y de dónde está sacando eso, ahora se ha convertido en abogado de Kuntur Wasi pero las cosas hay que decirlas como son”, señaló.

Explicó que el contrato de concesión de Chinchero establece claramente las penalidades asociadas a la resolución unilateral y esas penalidades serán las que se tendrán que pagar el Estado peruano.

Adelantó que también se reconocerán todos los gastos realizados por Kuntur Wasi después de una auditoria clara y transparente sobre los gastos incurridos en el proyecto.

“La cláusula de resolución indica claramente que no hay ningún tipo de compensación adicional, así que es oportuno el momento para dejar claro qué cosas son y no son las que se puede aplicar, sin desinformar de una manera tan ligera por pertenecer al gobierno anterior que es responsable de este contrato”, anotó.

Giuffra recordó que el contrato de Chinchero inicialmente estaba mal hecho por el gobierno anterior y la actual gestión de Pedro Pablo Kuczynski trató de salvarlo mediante la aprobación de una adenda que posteriormente no prosperó, lo que originó que el contrato fuera finalizado por mutuo disenso.

“Nosotros no hemos anunciado el muto disenso solo porque se nos ocurrió, tenemos un documento firmado por uno de los accionistas de la empresa en el que se comprometía a que una de las alternativas para salir era el mutuo disenso”, dijo.

El ministro indicó que luego de seis meses de negociaciones no se llegó a un acuerdo y ambas partes decidieron iniciar una fase de trato directo, que es un paso previo al arbitraje internacional.

“El Estado sobre esa dinámica puso sobre la mesa la necesidad de tener los terrenos y que se haga entrega de los terrenos materia de la concesión, terrenos que ciertamente son del Estado y que de alguna forma el contrato secuestraba en sus cláusulas”, anotó.

Reveló que los socios de Kuntur Wasi estaban de acuerdo en realizar la transferencia voluntaria de los terrenos e inclusive se acordó en una fecha para realizarlo, que era el martes 16 de enero pero eso no se realizó.

“Lamentablemente, estando yo personalmente en Chinchero con el alcalde de Chinchero, con el notario, con toda la población de Chinchero con la expectativa de que se iba a hacer la transferencia voluntaria de las tierras, el concesionario a último minuto no cumplió el acuerdo, mandó a un abogado que no tenía poderes y pretendía hacer, o presentar, una transferencia de los terrenos estando ellos en contra y no reconociendo una transferencia voluntaria, algo que no estábamos dispuestos a aceptar”, declaró.