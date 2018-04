Monsanto reporta ganancias por debajo de estimaciones, negocio maíz decepciona

Monsanto Co reportó el jueves ganancias del segundo trimestre por debajo de lo esperado y dijo que su negocio de maíz cayó porque los productores estadounidenses sembraron menos acres, mientras que los precios bajos de los granos siguieron lastrando al sector.

La mayor productora mundial de semillas incumplió las estimaciones de ganancias trimestrales de analistas. La caída en el negocio de maíz también se debió a un factor estacional, ya que una primavera fría en Estados Unidos postergó los envios de semillas, dijo el analista de Bernstein Jonas Oxgaard.

Las ventas en el negocio de maíz bajaron un 6.2%, a US$ 2,720 millones, durante el segundo trimestre finalizado el 28 de febrero. En el negocio de soja las ventas se incrementaron un 6%, a US$ 912 millones.

Monsanto, en proceso de ser adquirida por Bayer AG , dijo que la demanda de sus semillas de soja Intacta siguió siendo fuerte en Sudamérica, al igual que la de Roundup Ready 2 Xtend en Estados Unidos. También reportó un mejor precio del glifosato, componente clave de su herbicida Roundup.

Monsanto dijo que era "optimista" de que la operación con Bayer se cerrará, y agregó que las compañías han visto un "sólido avance". En marzo, Bayer obtuvo la aprobación de la agencia anti monopolios de la Unión Europea para su adquisición de Monsanto por 62.500 millones de dólares.

La ganancia neta atribuible creció a US$ 1,460 millones o US$ 3.27 por acción, desde 1,370 millones o US$ 3.09 por acción un año antes. Sobre una base ajustada Monsanto ganó US$ 3.22 por acción, incumpliendo el promedio de las estimaciones de analistas por 8 centavos, de acuerdo a Thomson Reuters I/B/E/S.

Las ventas netas cayeron de 5,070 a 5,020 millones de dólares.

Monsanto también dijo que está reiniciando las pruebas en campos de Estados Unidos de NemaStrike, un controvertido químico diseñado para aplicar a las semillas de maíz, soja y algodón y protegerlas de gusanos que reducen sus rendimientos. (Reporte de Ahmed Farhatha; editado en español por Rodrigo Charme)