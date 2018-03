Minsa insistirá en etiquetado con sellos rojos para alimentos procesados

Luego que la Comisión Permanente del parlamento aprobará, en primera votación, modificar la Ley de Alimentación Saludable cambiando el etiquetado de alimentos y bebidas procesados de sellos rojos (octógonos) al denominado semáforo nutricional de tres colores, desde el Ministerio de Salud (Minsa) se adelantó que se insistirá en la promulgación del Manual de Advertencias Publicitarias que impulsa el etiquetado con sellos rojos, actualmente está en manos de la PCM.

“(¿Se va insistir en el Manual de Advertencias Publicitarias?) Lo tenemos listo, el tema es que este proyecto ley, aprobado en primera votación, supone una variación a la Ley de Alimentación Saludable. No quiero entrar en una disputa con el Congreso ya que cuando tenemos la razón esta debe imperar, pero vamos insistir (en su promulgación) ya que todos los actores del sector salud estamos convencidos del beneficio del etiquetado octogonal (con sellos rojos)”, detalló a Gestión.pe el ministro Abel Salinas.

Agregó que desde la institución se ve con “mucha preocupación” la decisión tomada desde el parlamento ya que debió analizarse con mayor detalle su impacto, por lo que pidió que esta sea discutida desde el pleno.

“Todavía falta la segunda votación, por lo que espero que esta se haga con una discusión más amplia en el pleno. Una decisión de tanto impacto en la sociedad y el sector salud, no debería ser tomada por una Comisión”, señaló.

Salinas se ratificó en la necesidad y conveniencia de usar las advertencias octogonal, de sellos rojos, debido a que brinda una información mucho más rápida y completa al consumidor, a diferencia del semáforo nutricional aprobado por el parlamento. (Ver foto del etiquetado de sellos rojos)



“La utilización de los semáforos nutricionales no ha tenido los resultados que se requieren para una población en general, caso contrario se da con la utilización de los octógonos (con sellos rojos) donde el impacto es mucho mejor. Esta señal de alerta, de los octógonos rojos, hace que incluso que los niños pueden aprender rápidamente a limitar el consumo de esos productos”, indicó.

En ese contexto, Salinas no descartó que la propuesta del parlamento - de ser aprobada en segunda votación - sea observada por el Ejecutivo.

“(¿Se va observar la propuesta congresal?) No quisiera llegar a ese extremo. No lo hemos conversado con la premier ya que esta decisión no solo pasa por mi sector, pero desde el Minsa seguiremos manteniendo nuestra decisión firme de lo conveniente y saludable para la población”, acotó.