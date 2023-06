El ministro de Economía y Finanzas, Alex Contreras, indicó este sábado 24 de junio que una comisión multisectorial se viene trabajando en una propuesta que garantice una pensión mínima de S/ 500 para los trabajadores.

“En un acto de transparencia, se ha publicado un informe cuyo objetivo es contribuir en el debate de este importante tema. El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) envió unos lineamientos en marzo último y, a partir de esa propuesta, se trabaja esta iniciativa de proyecto de ley que evaluaremos, pero que no es la propuesta final del Ejecutivo”, señaló a Radio Nacional.

Asimismo, detalló que uno de los pilares de la propuesta es que toda persona tenga derecho a una pensión mínima de S/ 500, pero también se establece que todo peruano, desde los 18 años de edad, contribuya en su pensión.

El titular indicó que la “idea es que la persona esté afiliada desde los 18 años, ya sea en el sistema público o en el sistema privado; y que empiece a aportar al momento que ingresa al mercado laboral”.

“Lo que garantiza la propuesta es una pensión mínima. Una de las grandes críticas al sistema privado son las bajas pensiones, estamos hablando de entre 50 y 100 soles aproximadamente. Lo que buscamos es que, al menos, se garantice un mínimo de 500 soles que, evidentemente, se revisará a lo largo del tiempo, pues tendrá que equipararse a las condiciones del mercado ”, añadió.

Cabe señalar que la comisión están conformada por representantes del Banco Central de Reserva (BCR), la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), Ministerio del Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE), de la Presidencia del Consejo de Ministerios (PCM) y está presidida por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

Pensiones adecuadas

Contreras mencionó que son muy pocas las personas que acceden a pensiones y las que lo hacen, no tienen pensiones adecuadas.

“Debemos entender que hay ciudadanos que son vulnerables y que no pueden aportar a una pensión; hay otros que sí pueden hacerlo, pero lo que aportan no es suficiente; mientras otros ciudadanos sí pueden aportar y pueden llegar a tener una pensión inclusive por encima de la mínima, y también hay personas que pueden hacer aportes voluntarios”, dijo. “Lo que busca el estado es aplanar la cancha y establecer condiciones mínimas para que todos, con el paso del tiempo, puedan acceder a una pensión y, lo más importante y que no se ha discutido hasta ahora, es el costo fiscal” , sostuvo.

Del mismo modo, el titular acotó que se esta reforma debe ser sostenible en el tiempo. “Es una propuesta que suma, por lo que es fundamental una discusión amplia y plural”, manifestó.

Se espera que la propuesta final esté pronto en el Congreso de la República para que sea debatida en la siguiente legislatura. “Hay temas que pueden ser vistos por la Comisión Permanente. Este proceso puede durar entre uno y dos meses, dependiendo las observaciones de los sectores. Lo ideal sería que solo tome un mes, pero hay etapas y ajustes que debemos hacer”, añadió.

Gastos en pensiones

El ministro comentó, además, que el gasto en pensiones supera los S/ 8,000 millones en inyección adicional de recursos que hace el Estado en algunos regímenes deficitarios.

Por otro lado, enfatizó es que se busca que haya más actores en el sector, tal como las cajas municipales, cajas rurales y fondos de inversión. “Queremos abrir la cancha, que más instituciones participe, garantizando condiciones mínimas que permitan atender estas demandas” , mencionó.

Con dicho cambio, las personas pueden cambiar de administrador y así darle flexibilidad a los ciudadanos para que opten por esa modificación cuando lo deseen.

“Buscamos establecer una pensión mínima, reducir las comisiones y, sobre todo, que todo esto sea fiscalmente sostenible, porque alguna de las propuestas que se han discutido en el Congreso no han considerado el gasto. En una revisión preliminar que hicimos, estas iniciativas demandarían entre 5,000 millones y 9,000 millones de soles en su implementación”, concluyó.