El Ministro de Economía y Finanzas, Alex Contreras, anunció que el Gobierno tiene previsto elevar el Impuesto Selectivo al Consumo (ISC) durante este año. Este aumento estaba pendiente desde el año anterior, cuando fue postergado para brindar apoyo a las empresas en medio de la preocupación por la llegada del Fenómeno de El Niño (FEN), indicó.

Contreras explicó que la decisión de postergar el aumento el año pasado se tomó con el objetivo de no afectar la recuperación económica. Ahora, el incremento será gradual y diseñado de manera que no cause un impacto significativo. Además, afirmó que se proporcionarán más detalles sobre esta medida hoy martes, considerando la caída en los ingresos fiscales durante la recesión económica.

“Ha habido una caída muy importante en las cuentas fiscales en el contexto que nos ha tocado enfrentar. Quiero ser muy transparente con los bodegueros, con las pequeñas tienditas; vamos a tomar una decisión que permita equilibrar dos posiciones: no afectar la recuperación de nuestra economía y no afectar los recursos que nuestro Estado designe”, señaló el titular del MEF.

ISC

El impuesto es una carga tributaria que recae sobre bienes considerados como de lujo como vehículos nuevos, licores, bebidas hidratantes, energéticas, entre otros. El impuesto además selecciona a otros productos por sus posibles efectos negativos en el ámbito personal, social o medioambiental, buscando desalentar su consumo. Además, el ISC también se aplica a los combustibles, a excepción de aquellos exonerados hasta el 30 de junio de 2022, según el Decreto Supremo N° 068-2022-EF.

Según el Banco Central de Reserva, la recaudación de octubre de 2023 fue de S/807 millones, representando una disminución del 1.4% interanual. Además, en noviembre, la recaudación del Impuesto Selectivo al Consumo fue de S/775 millones, experimentando una disminución interanual del 13.1%. Estos datos reflejan la presión sobre los ingresos fiscales que ha enfrentado el país durante la recesión económica.