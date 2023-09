La responsabilidad social corporativa (RSC) está tomando fuerza en el planeta. No solo por el cumplimiento con los indicadores ESG (ambientales, sociales y de gobernanza), sino también por el impacto en el desarrollo y en el crecimiento de las compañías, y por el compromiso con la sociedad. Es así como en el mundo de la sostenibilidad hay varias prácticas que ya están transformando el nuevo estándar para la industria. Las firmas mineras, por ejemplo, están midiendo sus prácticas responsables en cobre a través de certificaciones como The Copper Mark y el Performance Expectations del International Council on Mining and Metals (ICMM).

Otras iniciativas incluyen el diseño de planes con compromisos públicos sobre cambio climático, o la ejecución de proyectos que están en línea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas. Según el Ministerio de Energía y Minas, la cantidad de proyectos de desarrollo sostenible declarados por las empresas mineras en el Perú desde el 2008 hasta el 2020 osciló entre 2,988 y 4,667, mientras que la inversión ejecutada para estos proyectos se incrementó gradualmente y llegó a alcanzar los S/ 700 millones en el 2020.

De acuerdo con Ángela Grossheim, directora ejecutiva de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), el sector privado viene dando especial atención a aspectos como derechos humanos, salud y seguridad, protección ambiental, transparencia, equidad y cambio climático, entre otros. “Los efectos del cambio climático nos colocan frente al reto de contribuir con los objetivos nacionales de adaptación y mitigación, en las zonas donde operan nuestros asociados y en sus entornos”, afirma.

Por su parte, René Muga, vicepresidente de Asuntos Corporativos de BHP Minerals Americas, comenta que se debe tomar el compromiso público de llegar al 2050 con la neutralidad de carbono. “La sostenibilidad no se refiere únicamente a la producción responsable: también es la contribución positiva que se hace a personas, inversionistas, medio ambiente y comunidades”, resalta.

Víctor Gobitz, presidente ejecutivo de Antamina, da algunos ejemplos: el sector minero está trabajando en la gestión territorial y de agua, residuos y energía. “Se está promoviendo la generación de corredores económicos en que se integren diversos pisos ecológicos y se genere mayor competitividad para otros sectores económicos”, menciona.

La mirada de las empresas mineras es integral y articulada. Sin embargo, los voceros consultados coinciden en que es necesario que se fortalezcan las capacidades de Gobiernos locales, ciudadanos, asociaciones y empresas, entre otros, para que estos esfuerzos consigan un impacto positivo en el corto y en el mediano plazo.

En el Perú ya destacan algunas iniciativas. El enfoque de Quellaveco busca mejorar la disponibilidad y la calidad del agua para la agricultura en Moquegua, y su política de sostenibilidad ambiental en sus operaciones está dando resultados. Por su parte, Antamina, en Áncash, se plantea apoyar y apalancar recursos para implementar un desarrollo territorial. Otras empresas mineras, como Buenaventura y Volcan, apuestan por iniciativas como la transparencia de los aportes de las industrias extractivas. Hay otro grupo que ha tomado la ruta de la digitalización y el uso de herramientas tecnológicas para la automatización de sus procesos.

La tecnología como aliada

“La migración hacia sistemas energéticos más sostenibles no solo contribuirá a la reducción significativa de emisiones de gases de efecto invernadero, sino que también permitirá una mayor eficiencia en el uso de recursos”, subraya Carlos Travezaño, CEO de Siemens Perú y Ecuador, y vicepresidente ejecutivo de Siemens Smart Infrastructure.

Agrega que varias minas en el Perú se encaminan a ser smart, al adoptar sistemas inteligentes como sensores de monitorización en tiempo real, gemelos digitales, automatización y conectividad, y realidad virtual, para impulsar así la sostenibilidad de sus operaciones y los recursos.

Pero, más allá de los avances, aún quedan retos por cumplir. Para la SNMPE, uno de ellos es afinar y repensar los mecanismos para el cierre de brechas tanto sociales como en el acceso a servicios públicos fundamentales que beneficien a todos los peruanos, sin los cuales no se puede hablar de desarrollo ni de sostenibilidad.