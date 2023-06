Luego de la pandemia (2020), y ante una mayor sensibilización por el cuidado del planeta, diferentes empresas mineras han puesto en marcha programas de acción frente al cambio climático, sobre todo, vinculado al agua (insumo fundamental para sus operaciones), pero también frente a las emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI), principal causante del efecto invernadero.

Compañías como Buenaventura han incluido, según su reporte de Sostenibilidad Social 2021, contabilizar su huella de carbono y establecer una estrategia de reducción de emisiones. Mientras que minera La Poderosa, por ejemplo, en su reporte del 2020 ( el último publicado), señala que busca mejorar la calidad de las emisiones, por lo que han implementado un horno de inducción eléctrico para reemplazar el de petróleo.

Pero, no todas las empresas mineras han implementado la medición de la Huella de Carbono, un primer paso para tomar conciencia sobre el CO2 que emiten. El avance se refleja en aquellas compañías que cotizan en Bolsa o pertenecen a los gremios, pero la brecha todavía persiste en las pequeñas minas o minería artesanal.

La directora general de Cambio Climático y Desertificación del Minam, Milagros Sandoval, dijo a Gestión que del total de organizaciones que reportan su huella de carbono en la herramienta Huella de Carbono Perú, solo el 5.5% pertenecen al sector minería . Entre el 2016 y 2021, 16 empresas mineras midieron su huella de casi 100 minas medianas y grandes que operan en el país.

¿El sector minero tiene una meta de reducción de GEI? Cabe indicar que el Perú ha prometido reducir en un 40 % sus emisiones de CO2 para el año 2030.

Domingo Drago, presidente de Rumbo a Perumin 36 -que se desarrollará en setiembre próximo en Arequipa- informó que según el plan de acción climática empresarial liderado por la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), l a industria minera tiene dos metas para el cumplimientos de las Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional (NDC) y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

Primero, la meta no condicionada para reducir las emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) al 2030 en un 30% BAU (Business as Usual) respecto al 2010; así como una meta condicionada de -40% BAU (Business as Usual).

Se debe considerar que la estadística de medición depende del número de empresas que reporten o midan su Huella de Carbono. Es diferente sobre la estadística de medición del que no hay reporte vigente en la página web de Huella de Carbono Perú del Minam.

Southern Perú, por ejemplo, reportó que durante el 2020 cumplió su meta de reducir en 5% la intensidad de emisiones de GEI y espera que su Parque Eólico Fenicias les permita reducir la huella de carbono gracias a la generación de electricidad eólica de 168 MW.

Hay metas progresivas e individuales, afirma Drago, quien también es vicepresidente en Gold Fields. Dicha compañía tiene la meta de reducir en 30% sus emisiones de CO2 en los próximos seis años; Cerro Verde -que produce el 18.2 % de cobre en el Perú- ha anunciado que reducirá su huella en un 15% por tonelada métrica de cobre al 2030.

Minsur informó que durante el año, registran un nivel de emisiones de 297,466 tCO2eq para la categoría 1, que incluye todas las fuentes que son propiedad o están bajo el control de la empresa. Este resultado representó un incremento del 24% en el 2021, explicado por el inicio de operaciones de Mina Justa. Pero la compañía se mantiene firme en su compromiso de reducir a cero las emisiones de alcance 1 y 2 antes del 2050.

Según Drago , a nivel de acciones climáticas, la minería formal agremiada ha realizado 137 acciones de mitigación, dando como resultado una reducción en 3,5 millones de toneladas de CO2 a la fecha.

¿En qué se está centrando los cambios internos en la minería? “Se está trabajando en diferentes frentes para alcanzar una reducción efectiva, no solo lo que produce la planta sino toda la cadena de valor, siguiendo los lineamientos de ESG, y que no solo involucre a la empresa, también a los contratistas y proveedores”, comentó Drago. El presidente de Rumbo a Perumin indicó que las compañías no solo están incorporando flota eléctrica, también se está renovando la iluminación para utilizar fuentes renovables y optimizando el uso del recurso hídrico.

¿Trabajo articulado?

Aunque existe el plan gremial de la SNMPE, el Minam ha afirmado que no cuenta con información sobre esta iniciativa de reducción de emisiones. Aunque también ha precisado que la normativa ambiental vigente en materia de cambio climático no obliga ni impone al sector privado la implementación de medidas de mitigación y adaptación.

“Lo que promovemos en la participación del sector privado en coordinación con las autoridades sectoriales y otros actores estatales, con el objetivo de cumplir con la meta de no exceder las 208,8 MtCO2eq de emisiones netas de gases de efecto invernadero al año 2030 e incluso alcanzar un nivel máximo de 179 MtCO2eq en dicho año”, anotó Sandoval.

La funcionaria también señaló que junto con el Ministerio de Energía y Minas (Minem) se viene desarrollando el denominado ‘Nuestro Desafío Climático (NDC)’, la cual se alineará a la meta de reducir nuestras emisiones de gases de efecto invernadero en 40 % al año 2030, en el marco del Acuerdo de París.

Dato

- Perumin se desarrollará del 25 al 29 de setiembre en Arequipa y se enfocará en los principales retos que tiene las empresas mineras para avanzar en sus objeticos de ESG y de Desarrollo Sostenible.