El segundo vicepresidente del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP), Juan Carlos Ortiz, afirmó que hoy los permisos para dar luz verde a los proyectos mineros demoran hasta el triple del tiempo establecido en la norma.

“Lo que el reglamento establece es que el proceso debería durar alrededor de un año, o un año y medio, pero estamos (esperando) más del doble y a veces hasta el triple de ese lapso”, expresó en entrevista con el mismo IIMP, como parte del Jueves Minero Especial.

Ortiz explicó que el Ministerio de Energía y Minas (Minem) y el Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (Senace), que pertenece al Ministerio del Ambiente (Minam), cuentan con reglamentos denominados TUPA en los que se establecen los plazos que deberían durar las diferentes etapas del proceso, entre 90 y 270 días. No obstante, en la práctica, ninguno se cumple.

Estudios de impacto ambiental

El vocero del IIMP también indicó que estos problemas se observan cuando se busca impulsar un Estudio de Impacto Ambiental (EIA).

“Los promedios para sacar un EIA usualmente bordean los 3 o 4 años, entonces largamente lo que se dice de que el proceso dura un año, no se ha estado cumpliendo, y más bien estamos entre 3 a 4 años para un proyecto de construcción en minería”, detalló Ortiz.

Asimismo, manifestó que si bien todos los procedimientos están reglamentados, en algunas ocasiones durante el trámite aparecen nuevas condiciones. Por ejemplo, comentó que cuando se envían las guías del expediente en las que se detalla qué se va evaluar del proyecto, algunos funcionarios incorporan requisitos que están fuera de la norma y que se aplican en otros países.

“No puedo sacar del contexto una norma e implementarla aquí en el Perú. Primero, porque no está en la ley y, segundo, porque no corresponde, lo cual hace que los proyectos demoren mucho más en ser sustentados”, apuntó.

Las ventanillas

El también vicepresidente de Operaciones de Compañía de Minas Buenaventura consideró que desde el Poder Ejecutivo hubo voluntad de querer entender por qué demoran los permisos y por qué la inversión privada no llega al sector minero. No obstante, no ha sido suficiente debido a que todavía la ‘permisología’ continúa siendo un problema.

A su juicio, la Ventanilla Única Digital (VUD-Minem) creada en 2019 no está funcionando, a pesar de que se creó para acelerar los trámites de las compañías del sector minero. Explicó que el expediente en teoría ingresa a una sola ventanilla que usualmente es el Senace, pero en la práctica, dentro se encuentran otras ventanillas más.

“No es el Senace el que otorga solo los permisos, lo que hace es distribuir los expedientes a otras entidades como la ANA, Senamhi o el Ministerio de Agricultura, y cada una tiene que ser consultada”, resaltó.

Finalmente, Ortiz saludó que desde el Gobierno se haya impulsado a finales del año pasado una norma que busca simplificar dicha gestión. Por ejemplo, con la medida, en el Senace estarán presencialmente personas destacadas de la Autoridad Nacional del Agua (ANA), a fin de que alineen los mismos criterios y puedan evaluar rápidamente un expediente.

