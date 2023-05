A la fecha, según adelantó el Ministerio de Energía y Minas (Minem) a Gestión, se cuenta ya con un borrador de proyecto de decreto supremo que busca optimizar los procedimientos para la certificación ambiental de proyectos de exploración minera.

Ese borrador, ha sido remitido a algunas entidades opinantes para recibir sus respectivos aportes, indicó.

Reducción de plazos para la aprobación de proyectos mineros

Detalló que se busca reducir de manera significativa los plazos para la aprobación de proyectos, en coordinación cercana con las entidades que intervienen en esos procesos, como la Autoridad Nacional del Agua (ANA), Sernanp, Serfor, entre otras.

Además, ese portafolio mencionó que realiza coordinaciones con el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) como paso previo a la intervención del Banco Mundial en este esfuerzo.

El titular del Minem, Oscar Vera, había declarado a este diario que, con apoyo del Banco Mundial, revisará tales trámites con el objetivo de reducir las demoras en su aprobación a promedios de seis meses, como se aplica en otros países mineros.

¿A qué proyectos mineros se dará prioridad?

Por el momento, indicó el sector, se ha definido ya nueve proyectos mineros que tendrían prioridad en la aceleración de los permisos, entre estos tres de construcción de minas y seis de exploración minera.

Entre los tres primeros figuran los proyectos Zafranal, de compañía Minera Zafranal; Reposición Inmaculada, de Compañía Minera Ares, y Ampliación Toromocho, de Minera Chinalco Perú.

En este caso, refirió que dará prioridad a los proyectos que ya tengan aprobación de su Estudio de Impacto Ambiental (EIA) o que estén próximos a aprobar, para la explotación o concesión de beneficio.

En el caso de Zafranal, para la explotación de cobre, este espera una inversión de US$1,473 millones, cuyo inicio de construcción se espera para el 2024, de forma que se ponga en marcha en el 2028. Esa proyectada mina, ubicada en Arequipa, cuenta actualmente con estudio de factibilidad.

El proyecto Reposición Inmaculada, en tanto, espera recibir una inversión de US$1,319 millones, para la extracción de oro en Ayacucho, y hoy ya tiene un estudio de factibilidad, aunque la fecha de inicio de construcción estaba pendiente de determinación por la empresa.

Respecto de Ampliación Toromocho, de US$1,355 millones, ubicado en Junín, el ministerio precisó que Chinalco ha ingresado expediente para el levantamiento de observaciones planteadas a ese proyecto, que están en proceso de construcción (iniciado en el 2018) y se espera culminar en el 2024.

Proyectos exploratorios

En cuanto a los proyectos de exploración, el Minem refirió que (antes de priorizarlos) espera que se aprueben sus instrumento de gestión ambiental (IGA) que hoy están en proceso de evaluación, a fin de continuar con su trámite (de forma más célere).

Entre estos, destacó los proyectos La Zanja, de US$114 millones;, Quicay II, de US$30 millones, y La Paccha, de US$29 millones.

En el primer caso, la iniciativa, de la empresa Minera La Zanja, busca realizar exploración aurífera en Cajamarca, para lo cual ha planteado modificación a su Estudio de Impacto Ambiental.

Asimismo, el ministerio añadió que se espera la aprobación de la autorización de inicio de actividades de exploración de los proyectos Soledad, de cobre, en Ancash, por US$ 47 millones; así de como los proyectos Tambomayo, de US$ 24 millones (de Buenaventura), y Jasperoide (US$ 13 millones).

Poca expectativa en el sector minero

No obstante, el director y ex presidente de la SNMPE, Carlos Gálvez, refirió que si bien el Minem ahora busca destrabar los proyectos, en realidad la aprobación de las autorizaciones para la actividad minera recae en su mayor parte en otros sectores, principalmente en los ministerios de Ambiente, Cultura, entre otros.

“Hoy en día el Ministerio de Energía y Minas ya no tiene casi nada que decir; todo (los trámites) lo hacen los demás (entes públicos); entonces es muy difícil que ellos (el Minem) puedan garantizar el resultado de algo cuando no lo manejan”, anotó.

Citó como ejemplo de las demoras en la aprobación de trámites de entes estatales, seis prospectos mineros que llevan cuatro años gestionando permisos para explorar y hasta ahora no los obtienen.

Al respecto, Xenia Forno, especialista en derecho minero y socia del Estudio Rubio, Leguía y Norman, refirió que hoy, como mínimo, son cerca de 100 los trámites para desarrollar actividad minera, aunque hay casos en que llegan hasta 400 los procesos administrativos, en los casos de proyectos mineros de mayor envergadura.