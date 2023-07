Debido a las condiciones de oleajes anómalas que imposibilitan el normal desarrollo de actividades marítimas, se dispuso, el pasado 3 de julio, el cierre parcial nivel IV de los Terminales de las Zonas Norte A, B y C, afectando el abastecimiento del mercado interno de GLP.

Esta disposición imposibilitó la descarga de buques en las empresas Solgas S.A. y Zeta Gas Andino S.A., informó el Ministerio de Energía y Minas (Minem) en una resolución publicada este jueves, por lo que dictó algunas medidas para garantizar el suministro.

En ese sentido aprobó, por un plazo de cinco días, que los agentes que realicen ventas de GLP a través de una Planta de Abastecimiento de GLP estén exceptuados del cumplimiento de la Primera Disposición Complementaria Final del Decreto Supremo N° 023-2021-EM. No obstante, toda venta realizada de GLP-G como GLP-E debe ser realizada a través del Sistema de Control de Órdenes de Pedido – SCOP.

“Algunas empresas cuentan con disponibilidad de volúmenes de GLP a granel (GLP-G) y no de GLP envasado (GLP-E); lo cual no permite atender los requerimientos de los agentes del mercado al no poder despachar el producto solicitado con regularidad; motivo por el cual se considera necesario dictar medidas transitorias que exceptúen el cumplimiento de las disposiciones contenidas en la normativa citada precedentemente, a fin de evitar una afectación al normal desarrollo de las actividades de comercialización y abastecimiento de GLP-E en el país”, señaló en su exposición de motivos.

LEA TAMBIÉN: Goodyear instalará almacenes y sumará maquinaria en planta de llantas en Callao

LEA TAMBIÉN: Otra vez ronda el riesgo de desabastecimiento de combustibles y no solo de GLP

En ese sentido, también se ha extendido la comunicación al Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería- Osinergmin, para que realice las acciones referidas a los sistemas de control a su cargo en el marco de sus competencias.

La terminación de la situación de emergencia suscitada está supeditada a la apertura de Puertos para que los buques tanque puedan descargar combustibles.

LEA TAMBIÉN: Defensoría solicita al Congreso modificar norma que regula las APP tras caso Rutas de Lima

“Durante una situación de emergencia tales como el cierre de puerto que afectan el normal abastecimiento del GLP, se producen incrementos adicionales en los precios de venta final de producto debido a la especulación generada, principalmente en aquellos departamentos que no disponen de capacidad de almacenamiento suficiente para la atención de la demanda de GLP, lo que repercutiría en el incremento sostenido del costo de vida, situación que se agrava si se considera las condiciones actuales de la economía nacional”, señala el Minem.

TE PUEDE INTERESAR

Disfruta tus descuentos del Club de Suscriptores cuantas veces quieras gracias a tu suscripción a Gestión. Más de 300 promociones esperan por ti, descúbrelas Aquí. Y si aún no eres suscriptor, adquiere tu plan AQUÍ.