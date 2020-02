La ministra del Ambiente, Fabiola Muñoz, aseguró que su sector -pese a que tiene 12 años de creación- no tiene un registro ni tampoco la información exacta de los pasivos ambientales que generan las diversas actividad productivas, más allá de la minería y del sector de hidrocarburos.

En diálogo con RPP Noticias, la ministra dijo que con miras a “identificar y gestionar" los pasivos ambientales de todos los sectores productivos, se emitió un decreto de urgencia.

“Esta norma permite que el Estado use mecanismos que antes no podía para el tema ambiental. Nosotros teníamos dos fondos: Fonam y Profonampe. Este último estaba restringido para buscar recursos de cooperación y públicos pero solo estaba abocado a las Áreas Naturales Protegidas (ANP), pero lp estamos abriendo para todos los sectores”, acotó.

En esa línea, la ministra afirmó que no aún no tiene definido cuánto es el monto que se va a necesitar para identificar y gestionar los pasivos ambientales de todos los sectores productivos dado que aún no tiene identificados la totalidad de los pasivos ambientales.

“(¿El DU viene acompañado de una cifra específica?) No es una cifra especifica, dado que lo primero que tenemos que identificar es cuántos pasivos tenemos”, añadió.

“(¿El MEF tiene una idea presupuestaria?) Una de las cosas que hemos trabajado con el MEF es que les permite a los (demás) sectores reajustar sus presupuestos para atender los pasivos más críticos que existen", manifestó.

Asimismo, precisó que en materia presupuestaria no solo se va acudir a la cooperación internacional sino también a la inversión privada. “Hoy podemos atraer inversión privada para la gestión de residuos como lo hacen otros países”, señaló.