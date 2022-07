El 30 de junio pasado el consorcio coordinador del Metropolitano organizó una sesión con un punto en la agenda: un incremento del pasaje y la aprobación de nuevas promociones tarifarias.

En la sesión participaron los cuatro concesionarios -Lima Bus Internacional, Lima Vías Express, Perú Masivo y Transvial Lima-, así como un representante de la Autoridad del Transporte Urbano de Lima y el Callao (ATU), que desde el 2020 pasó a ser el concedente del Metropolitano. El resultado del voto fue el siguiente: todos los concesionarios a favor, excepto el concedente, que se abstuvo, según pudo conocer Gestión.pe.

Así, se aprobó que el servicio troncal pase de S/ 2.50 a S/ 3.20, en tanto el sistema integrado (alimentador-troncal-alimentador) ahora es de S/ 3.50.

¿Qué justificación dieron? En principio, que desde hace ocho años el Metropolitano no sube su tarifa cuando todos los otros costos operativos han subido, entre ellos, mantenimiento, combustible y personal. Según fuentes cercanas al consorcio coordinador, el gas natural vehicular (GNV) que utiliza el Metropolitano tuvo un incremento de 40% en los últimos años producto de una licitación que realizó en su momento la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML).

A ello, agregaron, el sistema no ha podido ser autosostenible por varios factores, entre ellos, el concedente (ATU) no ha cumplido con las condiciones contractuales, como ampliar la ruta hasta la avenida Chumpi Ocllo.

Asimismo, señala la fuente, cuando se licitó la concesión para la operación del Metropolitano, se esperaba que se movilizaran más de 700,000 pasajeros. No obstante, según cifras de las empresas, solo se llega a 330,000 pasajeros en un día laborable, una caída de 30% respecto al 2019.

Situación financiera

En el 2010 se firmó el contrato de concesión del servicio del Metropolitano el cual incluía que las empresas ganadoras compraran desde el principio toda la flota (300 buses articulados y 222 alimentadores), una adquisición que fue posible solo a través de un crédito otorgado por la Corporación Financiera de Desarrollo (Cofide) a una tasa anual de 13.5% pero que en el 2012 la tasa se redujo a 10.5% para amortizar la deuda que ascendía a S/ 950 millones y que resultaba impagable.

¿Se redujo la deuda a la fecha? Gestión.pe intentó comunicarse con el consorcio coordinador pero sin resultados. En tanto, Cofide informó que la deuda actual bordea los S/ 1,000 millones.

“A la fecha, las obligaciones a cargo de los cuatro operadores del Cosac se encuentran vigentes, ya que tenemos acuerdos de pago transitorios con cada uno de ellos que vencen el próximo 30 de setiembre, y es común intención de las partes prorrogar los mismos.

En relación al riesgo de insolvencia, los cuatro concesionarios alegan que no cuentan con recursos suficientes para atender el pago de la deuda debido a que los ha perjudicado que no se haya iniciado formalmente la concesión, que el flujo de pasajeros no sea el esperado y la pandemia”, respondió Cofide a un cuestionario enviado por Gestión.pe.

Los concesionarios señalan que es la ATU la que debe asumir la deuda por no cumplir con las condiciones contractuales. Al respecto, según Cofide, tras la creación de la ATU, esta entidad asumió las obligaciones, pasivos, de la MML y Protransporte, vinculadas al ejercicio de la función de control y supervisión del transporte terrestre de pasajeros. “Debido a ello, la ATU tiene que asumir las obligaciones”.

Producto de la demora en el inicio de la concesión, los concesionarios Perú Masivo y Transvial Perú iniciaron procesos arbitrales contra la MML. La obligación de pago de la ATU se desprende de los laudos arbitrales que obligaban al pago de indemnizaciones a la MML.

En concreto, Cofide realiza gestiones de cobranza ante los cuatro concesionarios, los que efectúan pagos de manera regular, y ante la ATU, producto de la cesión de los laudos arbitrales cedidos por Perú Masivo y Transvial a Cofide.

Gestión.pe también insistió, este jueves y viernes, para una entrevista con un representante de la ATU a través de su área de prensa, sin embargo, señalaron que no darían entrevistas. A la par, sin embargo, los anuncios de plantones ciudadanos a las fueras de las estaciones del Metropolitano comenzaban a viralizarse.

También se solicitó entrevista a José Luis Díaz representante del consorcio, pero no respondió a nuestra solicitud.

¿Nuevos incrementos de tarifa?

No es la primera vez que los concesionarios del Metropolitano elevan la tarifa. En el 2018 lo hicieron pero finalmente retrocedieron esperando los resultados de la acción legal que, en esa oportunidad, inició la MML en su contra.

En 2019, José Luis Díaz, representante del consorcio, manifestó que no habían planes de subir la tarifa hasta que el proceso ante el Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Lima (CCL) se resuelva. No obstante, este aún sigue en proceso.

Fuentes cercanas al consorcio coordinador dijeron a Gestión.pe que “el proceso arbitral sigue su curso y es independiente de las decisiones que se tomen en el Consorcio Coordinador que tiene como objeto principal asegurar la sostenibilidad del servicio, que no es lo mismo que garantizar la rentabilidad”.

Para Luis Quispe Candia, presidente de la ONG Luz Ámbar, la raíz del problema es que el contrato de concesión permite que, por votación, el consorcio coordinador suba la tarifa. “Es una mesa conformada por los concesionarios y la ATU, cualquier decisión será favorable para ellos. Debe buscarse un equilibrio, incluso permitir que dicho comité lo integre un representante de los pasajeros”, dijo a Gestión.pe.

De no hacerse las modificaciones, los usuarios quedarán expuestos a nuevos incrementos tarifarios. Pese a esta opinión, Candia señala también que el actual incremento tarifario del Metropolitano está acorde al incremento que el transporte tradicional (combis, buses, etc.) ha realizado, incluso, de hasta un 100%. “Un colectivo informal no cobra menos de S/ 7 por la ruta puente Santa Anita hasta el Callao, y el pasajero paga”, refiere.

“Aquí también hay una responsabilidad de la ATU que, por ley, es la que debe fiscalizar que las empresas de transporte informen con antelación su tarifa para que no exista distorsión, pero esta supervisión no se realiza”, subrayó.

Consideró que, además, falta perfeccionar el servicio y esa es tarea de la ATU. “¿Por qué no implementar una ruta del alimentador que una Comas con el aeropuerto? ¿Por qué no permitir que el transbordo para tomar el alimentador a Gamarra sea en la misma Estación Central? Son temas que podrían elevar el número de pasajeros en el Metropolitano”, manifestó.

No darán marcha atrás

Gestión.pe también supo que los concesionarios no darán marcha atrás en el incremento de pasajes. Incluso, no esperan un escenario en el que la ATU inicie acciones legales. “En todo caso, está en manos del Estado determinar qué tarifa quiere que paguen los usuarios a través de un subsidio, al igual que hace actualmente en el tren eléctrico”, expresó una fuente cercana al consorcio.