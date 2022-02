El crear un NFT (non-fungible token, por sus siglas en inglés) no tiene mucha complejidad, lo que sí la tiene es poder hacer crecer la comunidad alrededor de este, lo cual finalmente repercute en el valor al que se podrá vender en el mercado, señaló Arturo Collahuazo Balarezo, director de Comcorp.X y especialista en inversiones en criptoactivos.

Explicó que el mercado actual muestra dos modelos de creación y distribución de NFT. A través de proyectos con promotores que buscan crear comunidades que fomenten la visibilidad del proyecto para incrementar su valor, y el mercado uno a uno, en donde se venden ítems o piezas “sueltas” de, por ejemplo, artistas.

En el caso del mercado uno a uno, se puede empezar con muy poco presupuesto, específicamente lo que cuesten los implementos para poder crear los ítems como, por ejemplo, una tableta que sea útil para dibujar.

“Los montos aumentan dependiendo de cuántos especialistas (como community managers por ejemplo) necesites, si eres un artista o diseñador con intención de lanzar tu NFT no como un proyecto, entonces no hay gasto de contratar a uno en un inicio. Si bien no se tienen cifras (precios de las NFT) tan altas como los proyectos, de vez en cuando se crea una comunidad sobre un artista y el valor de sus NFT empiezan a crecer”, indicó.

En el caso de proyectos, estos suelen tener una vida previa al lanzamiento de sus NFT, de alrededor de tres a cinco meses, en los cuales se busca crear y mantener una comunidad activa a través de herramientas como Discord (canal donde se promueven NFT) o Twitter.

“Si se suelta o lanza un NFT y no se tiene una comunidad que ya lo respalde, entonces es difícil que aumente de valor. Lo más importante para los proyectos e incluso para los artistas en el mercado uno a uno es poder preparar una comunidad de manera previa”, afirmó.

En este sentido, si se desea promover un proyecto se necesita conformar un equipo. Collahuazo indicó que se podría lanzar un proyecto de NFT con una inversión mínima de S/ 2,500, pero que este monto puede incrementarse a un rango entre los US$ 20,000 y US$ 50,000 si se trata de un proyecto grande con una fuerte inversión en marketing.

La creación de un proyecto podría seguir el siguiente esquema de roles:

Backer (promotor): Decide iniciar el proyecto y el principal motivador a qué se cumpla lo ofrecido.

Designer (diseñador): Produce contenido NFT

Display (escaparate): Muestra el contrato al blockchain.

Minter (minteador): Envía la transacción para mintear el NFT.

Receiver (recepción): Primera persona o dirección cripto en recibir el NFT

¿Cómo hacer públicos tus obras como NFT?

Según Collahuazo, se pueden subir los ítems a través de market places como OpenSea, Foundation (para este se necesita invitación), Superrare, Rarible, JPG, entre otros.

“El proceso es sencillo, pero se necesita de una billetera para almacenar criptomonedas y NFT. Cuando se esté subiendo el ítem se tiene que elegir la moneda a la que se va a cotizar el NFT. Por ejemplo, en el caso de Opensea, se ven opciones como polygon y ether”, afirmó.

Por otro lado, añadió que hay un costo de transacción o venta, que es el gas fee. Este es el pago por la certificación del contrato (smart contract) de las NFT. “El gas fee varía en base a la saturación del blockchain Ethereum; es decir, mientras esté más saturado más costará este concepto. Por ejemplo, se puede optar por comprar un NFT a un valor de US$ 35, pero puede que el costo del gas fee sea US$ 200, por lo que finalmente se pagaría US$ 235”, afirmó.

Dato

El NFT más caro a la fecha es Everydays: The first 5000 days del artista Beeple. Este fue vendido en una subasta por 42′329,453 ether (moneda de Ethereum valorizada en alrededor de US$ 3,065), equivalente en ese momento a US$ 69.3 millones.