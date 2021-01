El fabricante de vehículos eléctricos Tesla continuó con su espectacular escalada en Wall Street y superó en capitalización bursátil a Facebook, convirtiéndose en la quinta empresa con mayor valoración del parqué.

Las acciones de Tesla cerraron la sesión con un avance de 7.94%, hasta los US$ 816.99, situando la capitalización de la compañía en unos US$ 773,000 millones, frente a los algo más de US$ 765,000 millones de Facebook, que este jueves ganó 2.06%.

Únicamente Apple, Microsoft, Amazon y Google superan ahora mismo el valor de mercado de Tesla, que se revalorizó más de un 700% durante el año 2020.

Gracias a ello, su fundador y consejero delegado, Elon Musk, superó también este jueves al jefe de Amazon, Jeff Bezos, como la persona más rica del mundo, según el listado en tiempo real que elabora Bloomberg.

Musk ha visto cómo su fortuna se multiplicaba durante el último año, con una subida de más de US$ 150,000 millones res gracias al “rally” en Wall Street de Tesla, de la que posee alrededor de un 20% del accionariado, además de opciones por valor de unos US$ 42,000 millones.

Durante el pasado año, Tesla pasó de ser una empresa que provocaba dudas entre los inversores a convertirse en uno de los gigantes del mercado, todo a pesar de que sigue siendo una compañía marginal en cuanto a volumen de producción y ventas.

Pese a ello, ha logrado ser con diferencia el fabricante de automóviles más valioso del mundo, beneficiada por su carácter de tecnológica, un sector que en los últimos meses se ha disparado en Wall Street y por su reciente inclusión en el índice S&P 500.

Durante el 2020, Tesla logró por primera vez fabricar más de medio millón de vehículos y aumentó sus ventas un 36%.

En el tercer trimestre del año, la empresa californiana obtuvo los mejores resultados de su historia, con un beneficio neto de US$ 331 millones, 218% más que en el mismo periodo del 2019, lo que le permitía hasta esa fecha acumular unas ganancias de US$ 435 millones en nueve meses.