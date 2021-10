El segundo fondo cotizado en bolsa (ETF, por sus siglas en inglés) de bitcóin de Estados Unidos respaldado por futuros tuvo un debut más discreto que el lanzamiento del primer producto de inversión de este tipo hace tres días.

El ETF Valkyrie Bitcoin Strategy, que cotiza bajo el ticker BTF, caía un 2% desde su precio inicial de US$ 25 a las 10:54 a.m. en Nueva York. Más de 1,2 millones de acciones por un valor aproximado de US$ 31 millones cambiaron de manos a partir de ese momento.

El bitcóin, mientras tanto, redujo un avance previo para caer hasta un 1.9% a US$ 61,506. La mayor moneda digital alcanzó un máximo histórico de poco menos de US$ 67,000 el miércoles.

“Parece haber una ventaja al ser el primero en moverse”, dijo Stephane Ouellette, director ejecutivo y cofundador de FRNT Financial Inc., una plataforma de mercados de capitales centrada en las criptomonedas, al citar a los ETF de criptomonedas canadienses como ejemplo.

“No pensaría intuitivamente que el rendimiento del siguiente o del subsiguiente sea tan importante desde la perspectiva del hito para la clase de activos”.

La vara es alta para Valkyrie después del debut del martes del ETF de ProShares Bitcoin Strategy (ticker BITO), que se clasificó como el segundo lanzamiento más activo de la historia, tomando activos en el fondo por sobre US$ 1,000 millones en solo dos días.

“Creo que BITO se llevó el protagonismo, este fue un lanzamiento mucho más silencioso”, dijo Steve Sosnick, estratega jefe de Interactive Brokers.

El campo podría llenarse rápidamente: el ETF Bitcoin Strategy de VanEck (ticker XBTF) podría llegar al mercado la próxima semana, y tendrá una comisión de gestión 30 puntos básicos más barata que los fondos ProShares y Valkyrie.

“El mercado puede lidiar con muchos productos de emisores diferentes y damos la bienvenida a la competencia; obviamente, estamos en segundo lugar en el mercado aquí, pero estamos muy emocionados”, dijo Leah Wald, directora ejecutiva de Valkyrie Funds en una entrevista de Bloomberg Television el jueves, y agregó que “deseamos suerte a nuestra competencia”.

El auge de la demanda se ha convertido rápidamente en un problema para BITO, que está llegando al límite en la cantidad de contratos de futuros que la Bolsa Mercantil de Chicago permite controlar, según datos compilados por Bloomberg.

Eso también podría ser un problema potencial para el fondo de Valkyrie, que también tiene contratos de bitcóin a corto plazo. El fondo ProShares cayó por segunda sesión consecutiva y bajaba un 2.2% el viernes.

La Comisión de Bolsa y Valores (SEC, por sus siglas en inglés), permitió que comenzaran a operar los primeros ETF de futuros de bítcoin después de que su presidente Gary Gensler dijo que proporcionaban importantes protecciones para los inversionistas.

La agencia ha rechazado todas las solicitudes de fondos para invertir directamente en la criptomoneda más grande del mundo.