Sangría del bitcoin se acerca a los niveles de las punto.com

El meteórico ascenso del bitcoin el año pasado hizo que muchos observadores lo consideraran una de las mayores fiebres especulativas de la historia. La caída de la criptomoneda en el 2018 puede ayudar a consolidar su lugar en los anales de las burbujas financieras.

Con una caída del 70% desde su máximo de diciembre tras descender por cuarto día consecutivo el viernes, el bitcoin se acerca cada vez más al desplome del índice Nasdaq Composite del 78% tras el estallido de la burbuja de las puntocom. Cientos de otras monedas han caído prácticamente a cero, siguiendo el mismo camino que Pets.com y otras ofertas públicas iniciales que ardieron a principios del 2000.

Si bien el bitcoin se ha recuperado de mayores pérdidas anteriormente, no queda claro que pueda repetir la hazaña ahora que gran parte del mundo conoce las criptomonedas y ha decidido si invertir o no.

Los alcistas señalan a la eventual recuperación del Nasdaq y dicen que los inversores institucionales representan un grupo masivo de posibles compradores de criptomonedas, pero las preocupaciones regulatorias y de seguridad han mantenido a la mayoría de los grandes gestores de carteras al margen.

"Se necesitará una reversión del mercado antes de ver" un gran interés de las instituciones, dijo Peter Smith, máximo responsable de Blockchain Ltd., que introdujo una plataforma de criptonegociación para inversores profesionales el jueves, en una entrevista con Bloomberg Television.

El bitcoin registró una caída de hasta un 4.2% a US$ 5,791.19 el viernes, el nivel más bajo desde noviembre, según precios compuestos de Bloomberg. La criptomoneda se negociaba a US$ 5,860 a las 8:52 a.m. de ese día en Nueva York, una caída del 59% en lo que va de año y una pérdida del 14% en el segundo trimestre.

Otras monedas como Ether y Litecoin cayeron más, mientras que el valor combinado de tokens rastreados por CoinMarketCap.com disminuyó a US$ 236,000 millones. En la cima de la criptomanía, valían alrededor de US$ 830,000 millones.

Si bien fue difícil encontrar nuevos catalizadores para la caída del bitcoin el viernes, los ataques informáticos a dos bolsas de Corea del Sur y una campaña reguladora en Japón han lastrado el ánimo en las últimas semanas.

Los reguladores de todo el mundo han incrementado el escrutinio de las criptomonedas ante la preocupación de que son un caldo de cultivo para actividades ilícitas como el blanqueo de dinero, la manipulación del mercado y el fraude.

Las criptomonedas menos conocidas han sido las más afectadas. Dead Coin ha compilado una lista de alrededor de 800 monedas que prácticamente no valen nada, mientras que Coinopsy calcula más de 1,000. Menos del 4% de las ofertas iniciales de monedas que captaron entre US$ 50 millones y US$ 100 millones fueron exitosas o prometedoras, según un análisis realizado en marzo por la firma de asesoría de ICO, Satis Group.

El bitcoin podría bajar a cero o no pero es una burbuja "en gran medida", dijo Robert Shiller, economista y premio Nobel cuyas advertencias sobre la fiebre de las punto.com resultaron acertadas, en una entrevista con Tom Keene de Bloomberg Television el martes. El aumento del bitcoin del año pasado "no fue una respuesta racional", manifestó.