Una pausa en la pronunciada tendencia bajista del dólar muestra signos de transformarse en un repunte más sólido, lo que representa una amenaza para la recuperación económica posterior a la pandemia y los flujos de inversión en los mercados emergentes.

El dólar se había estado debilitando, cayendo un 4.4% en el trimestre final del 2020, una tendencia que generalmente presagia una recuperación económica. Pero el repunte de la moneda se ha extendido a un tercer mes después de la aparente renuencia de la Fed de contener los mayores costos de endeudamiento o las expectativas de alzas de tasas. El dólar suma un 3% solo en las dos últimas semanas contra una canasta de monedas.

Los mercados emergentes serán los más afectados por la fortaleza del dólar, ya que llevará a importantes salidas de capitales desde estos países, como se vio el año pasado.

El martes, la moneda estadounidense cayó, trayendo algo de alivio a los mercados. Pero su aumento, así como los 64 puntos básicos que han avanzado este año los rendimientos de los bonos del Tesoro de Estados Unidos a 10 años, bien podría acelerarse después de la aprobación del paquete de US$ 1.9 billones del gobierno de Joe Biden, en caso de que los datos sigan mostrando el avance de la economía estadounidense.

Goldman Sachs estima que la mayor economía del mundo se expandirá un 7.7% este año y también espera unas perspectivas más optimistas para el empleo.

Por lo general, una economía estadounidense saludable beneficia al resto de mundo. Pero el repunte explosivo del crecimiento de Estados Unidos está permitiendo al dólar una “ventaja de tres a seis meses” sobre otras monedas, dijo Aaron Hurd, que ayuda a administrar US$ 145,300 millones en activos en State Street Global Markets.

“Se trata del ritmo diferencial de la recuperación económica, y el sentimiento de riesgo macro debido a los potenciales movimientos ocasionales de aversión al riesgo”, dijo Hurd.

Por lo tanto, los inversores que están a la espera de una baja del dólar podrían tener que apresurarse en sus coberturas.

Datos muestran que los fondos de cobertura recortaron sus posiciones cortas en el dólar a US$ 29,000 millones la semana pasada. Pero eso todavía está muy por encima de cifras históricas de US$ 9,000 millones y no lejos del máximo de una década niveles de alrededor de US$ 36,000 millones alcanzados a fines de enero.

Desafío global

La fortaleza del dólar endurece las condiciones financieras a nivel mundial, al ralentizar el flujo de capitales en todo el mundo.

En particular, desafía a los países de mercados emergentes que dependen de financiación externa. Análisis divulgados el año pasado por el Banco de Pagos Internacionales (BPI) encontró que cada 1% de aumento del dólar se redujo un 0.3% las perspectivas de crecimiento de los países estudiados de mercados emergentes.

“Las condiciones financieras se están endureciendo más rápido, las tasas en Estados Unidos están aumentando más rápido que el cualquier otro lado”, dijo Salman Ahmed, director global de macro en Fidelity International.

Un dólar en alza y mayores rendimientos de los bonos estadounidenses plantean problemas para países y empresas que tienen grandes deudas. Cuando el dólar repuntó el año pasado, provocó la salida de flujos en bonos de muchos mercados.

Ahora, a medida que monedas como la lira turca y el real brasileño sufren liquidaciones, los bancos de inversión están aconsejando a los clientes que reduzcan su exposición a los mercados emergentes.

El dólar fue golpeado el año pasado después de que la Fed recortó las tasas a cero, pero los rendimientos más altos de los bonos estadounidenses lo han ayudado a recuperar un tercio de esas pérdidas. Entre mediados de febrero y ahora, el retorno de la deuda del Tesoro a 10 años ha aumentado 36 puntos básicos, lo que los hace atractivos para los inversores y de paso impulsa el dólar.

Durante ese período, los rendimientos alemanes a 10 años aumentaron solo 14 puntos básicos, lo que explica la fortaleza del dólar frente al euro. Y sobre una base ajustada por inflación, los retornos de Estados Unidos avanzaron 37 puntos básicos frente a 9 puntos básicos de los de Alemania.

“Mientras persista este aumento de los rendimientos, el dólar debería seguir experimentando presiones alcistas. Se requeriría que los bonos ‘breakevens’ suban para colocarle un freno al dólar”, según analistas de BNY Mellon.

Lo “breakevens” se refieren a las expectativas de inflación implícitas en el mercado de deuda, y un alza de esos activos puede ser vista como negativa para la moneda.