El presidente Joe Biden decidió liberar en seis meses 180 millones de barriles de las reservas estratégicas estadounidenses. ¿Podrá esto estabilizar el mercado y bajar los precios como espera el mandatario?

¿Qué efecto tendrá en los precios del crudo?

El precio del barril de WTI, principal variedad estadounidense, cayó 7% el jueves tras el anuncio de Biden, pero este viernes bajó 1%.

“La utilización de reservas ya estaba integrada a los precios del mercado que ahora busca otra noticia para orientarse”, estima Andy Lipow, del gabinete Lipow Oil Associates.

El compromiso asumido el viernes por otros países de la Agencia Internacional de Energía de también liberar reservas pesó moderadamente en los precios. Por primera vez en dos semanas el WTI cerró a menos de US$ 100 (US$ 99.27) en tanto que en Londres cedió 0.30% a US$ 104.39.

“El anuncio no tendrá un efecto prolongado en los precios”, dijo Edward Moya de la firma Oanda. “De manera que si los riesgos geopolíticos se intensifican, el petróleo verá anuladas las pérdidas de la semana”.

¿Cómo impactará en las gasolineras?

Biden afirmó que espera que el galón (3.78 litros) de gasolina baje entre 10 y 35 centavos en Estados Unidos.

El viernes, la gasolina común no había bajado más de un centavo promedialmente y estaba cerca de su récord absoluto (US$ 4.33) alcanzado el 11 de marzo.

Lipow espera una rebaja de entre 10 y 15 centavos “en una semana o diez días”, pero no mucho más “porque el mercado considera esta (medida) como excepcional. No se va a sacar nada más del subsuelo para sustituir el petróleo ruso”.

Bill O’Grady, de Confluence Investment Management, dijo que el efecto sobre los precios de la gasolina “será probablemente menor que sobre los del crudo”, porque Estados Unidos, cuyo nivel de refinación está en 92%, no tiene recursos para procesar mucho más crudo extra.

¿Hay riesgo de otro shock en seis meses?

Una vez que los barriles de Estados Unidos y de otros países de la Agencia Internacional de la Energía (AIE) se hayan liberado, los fundamentos del mercado tomarán el relevo.

Sin embargo, incluso antes de la invasión de Ucrania y de las sanciones a Moscú, que disuadieron a comprar petróleo ruso, la oferta ya era inferior a la demanda.

“Los precios tendrán que subir, ya sea para estimular el aumento de la producción o para desalentar la demanda”, manifestó Lipow.

Además, con las reservas estratégicas en su nivel más bajo desde 1984, Estados Unidos se vería en apuros si debe enfrentar una nueva contingencia, advirtió.

“Estaremos en la temporada de huracanes y si una tormenta paraliza parte de la producción en el Golfo de México, no tendremos muchas opciones para cubrir lo que falte”, agregó.

Dan Pickering, del gabinete Pickering Energy Partners, tuiteó que los precios del barril para entrega en seis meses o más venían en alza desde el jueves por cuanto “las reservas deberán ser repuestas” y Estados Unidos tendrá que salir al mercado a comprar petróleo.

¿Los productores de EE.UU. se abstendrán de extraer crudo?

“Es posible”, respondió Lipow, “porque los precios van a bajar a corto plazo”.

Por otro lado, Biden acusó el jueves a las petroleras de acumular “ganancias récord” en vez de invertir y producir más.

“¿Por qué habrían de aumentar su producción cuando el gobierno hace todo lo posible para reducir el valor de lo que venden?”, se preguntó Bill O’Grady.