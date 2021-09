Los precios del oro subían el jueves debido a que el dólar se mantenía débil, aunque se negociaban dentro de un rango estrecho antes de la publicación de las nóminas no agrícolas de agosto en Estados Unidos.

A las 9:28 GMT, el oro subía un 0.1% a US$ 1,814.93 la onza, mientras que los futuros del oro en Estados Unidos ganaban un 0.1% a US$ 1,818.30 por onza.

“Hemos visto un dólar un poco más débil que ha ayudado a impulsar los precios del oro desde fines de la semana pasada. Por el momento, el oro sigue siendo un caso de “compra de oportunidad” y se ha mantenido por encima de los 1,800 dólares/onzas”, dijo Michael Hewson, analista de CMC Markets UK.

“Los precios del oro deben intentar avanzar hacia los máximos que vimos en agosto, alrededor de 1,830 dólares, pero por el momento, probablemente no verá mucho movimiento antes de las cifras de las nóminas”.

El índice dólar se mantenía cerca de mínimos de varias semanas, presionado por un informe de nóminas privadas en Estados Unidos que no cumplió con las expectativas.

El Departamento de Trabajo publicará el informe de nóminas no agrícolas de agosto el viernes. El pronóstico es la creación de 728,000 puestos de trabajo el mes pasado.

El presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, dijo la semana pasada que la recuperación del mercado laboral determinaría cuándo el banco central comenzaría a recortar las compras de activos.

La plata bajaba un 0.1% a US$ 24.15 la onza. El platino cedía un 0.7% a US$ 995.57 y el paladio se mantenía estable en US$ 2,444.21 por onza.