Los precios del oro subían el miércoles ante la debilidad del dólar, aunque el avance era contenido antes de los reportes sobre el empleo en Estados Unidos que se publicarán a fines de esta semana, considerados fundamentales para la estrategia de política monetaria de la Reserva Federal.

A las 11:29 GMT, el oro al contado subía un 0.3% a US$ 1,815.40 la onza, mientras que los futuros del oro en Estados Unidos ganaban un 0.2% a US$ 1,817.50.

El oro tiene muy poca dirección antes de los datos de empleo en Estados Unidos y si los rendimientos de la deuda gubernamental de ese país se mantienen en su senda bajista es probable que el lingote retorne a los US$ 1,835, dijo Michael Hewson, de CMC Markets UK.

El analista señaló que si los precios del oro traspasan la resistencia técnica de US$ 1,835 el metal podría ascender hacia los US$ 1,870.

El índice dólar operaba cerca de sus mínimos recientes, lo que abarataba las materias primas para los tenedores de otras divisas.

El reporte de nóminas no agrícolas de Estados Unidos, que se publica el viernes, podría proporcionar a los inversores señales más claras, luego de los comentarios moderados que emitió la semana pasada el jefe de la Fed, Jerome Powell.

La plata subía un 0.7% a US$ 25.74 por onza, el paladio sumaba un 0.6% a US$ 2,663.31 y el platino restaba un 0.4% a US$ 1,045.40.