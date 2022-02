El oro bajaba el miércoles a medida que los activos de mayor riesgo se recuperaban y los inversores esperaban más noticias sobre la crisis de Ucrania, al tiempo que se preparaban para el inminente endurecimiento de política monetaria por parte de los principales bancos centrales.

El oro al contado caía 0.17% a US$ 1,894.89 la onza a las 11:35 GMT, en un declive desde el máximo de casi nueve meses de US$ 1,913.89 alcanzado el martes. Los futuros del oro en Estados Unidos perdían 0.6% a US$ 1,896.10 la onza.

“El oro se ha moderado por debajo del nivel psicológico de US$ 1,900, ya que las sanciones impuestas a Rusia no estuvieron a la altura de los peores temores del mercado”, sostuvo Han Tan, analista jefe de mercado de Exinity.

Las naciones occidentales impusieron el martes nuevas sanciones a Rusia por enviar tropas a las regiones separatistas del este de Ucrania y amenazaron con ir más allá si Moscú lanza una incursión total contra su vecino.

Las acciones globales ponían fin el miércoles una racha de cuatro días consecutivos a la baja, mientras los inversores aguardan el próximo movimiento de Rusia.

Si bien es probable que su impulso se haya desacelerado temporalmente, el oro todavía está bastante elevado y la situación en Ucrania sigue siendo volátil, dijo Xiao Fu, jefe de estrategia de mercados de productos básicos en Bank of China International.

Entre otros metales preciosos, la plata se mantenía estable en US$ 24,08 la onza, el platino subía un 0.4% a US$ 1,079.83 la onza, y el paladio ganaba 0.8% a US$ 2,367.09 la onza.

Con información de Reuters

VIDEO RECOMENDADO

El presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, solicitó mediante una reunión con gobernadores regionales que se refuerce el trabajo del personal de Serenazgo dotándolo de armas a los serenos para combatir la delincuencia. En este video, te contamos todo lo que se sabe de esta propuesta.