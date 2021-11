Los precios del oro operaban cerca de un mínimo de dos semanas este lunes, presionados por un dólar más firme y expectativas de que la Reserva Federal podría acelerar el ritmo del endurecimiento de sus políticas a medida que aumenta la inflación en Estados Unidos.

A las 0956 GMT, el oro al contado operaba con pocos cambios en US$ 1,845.24 la onza tras caer a US$ 1,838.19, mínimo desde el 10 de noviembre. Los futuros del oro en Estados Unidos cedían un 0.3% a US$ 1,846.70.

“El oro tiene el apoyo de un aumento en la inflación (...) pero el mercado está un poco preocupado por cómo la Fed lo manejará y si intensificará sus esfuerzos, y eso podría ser un lastre a corto plazo para el oro”, dijo Ole Hansen, analista de Saxo Bank.

Una ruptura por debajo de US$ 1,830 podría abrir el oro al riesgo de un retorno a US$ 1,800, agregó Hansen.

Los miembros de la Fed están debatiendo si retirar el apoyo monetario más rápidamente para lidiar con la inflación, y uno de sus funcionarios más influyentes señaló que la idea estará sobre la mesa en su reunión de diciembre.

La capacidad de recuperación de la economía estadounidense ha beneficiado al dólar y alimentado la especulación de que la Fed podría tener que ir más rápido con la reducción gradual de sus compras de bonos, aumentando la perspectiva de subidas de las tasas de interés, dijo el analista de CMC Markets UK Michael Hewson.

Un dólar más fuerte encarece las materias primas para los tenedores de otras divisas, mientras que costos por el crédito más altos en Estados Unidos se traducen en un mayor costo de oportunidad de mantener lingotes, que no entregan intereses.

La plata ganaba un 0.9% a US$ 24.82 la onza, el platino subía un 0.4% a US$ 1,035.46 y el paladio bajaba un 0.1% a US$ 2,060.67.