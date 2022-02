Los precios del oro bajaban el lunes en medio de una sesión volátil, ya que una posible cumbre entre los presidentes de Estados Unidos y Rusia para discutir la situación de Ucrania alentaba la confianza en activos de riesgo y alejaba a los inversores del lingote.

El oro al contado perdía un 0.1% a US$ 1,896.43 la onza a las 10:25 GMT, por debajo del máximo de la sesión de US$ 1,908.03, su mejor nivel desde el 3 de junio. Los futuros del oro en Estados Unidos se mantenían estables en US$ 1,899.10 la onza.

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y su homólogo de Rusia, Vladimir Putin, acordaron en principio sostener una cumbre sobre Ucrania, dijo el lunes el líder francés, Emmanuel Macron, ofreciendo un posible camino para salir de una de las crisis europeas más peligrosas en décadas.

La posible reunión, cuya fecha no ha sido confirmada ni por el Kremlin ni la Casa Blanca, alivió la demanda de oro, pero también generó un alza de otro rival como refugio, el dólar estadounidense, un factor que limitaba las pérdidas para el metal precioso transado con la moneda norteamericana.

“(El oro) se está manteniendo bien. La última vez que subimos a estos niveles terminó siendo una trampa alcista y el mercado cayó muy bruscamente. Hemos visto algunos buenos flujos hacia los ETF, lo cual es alentador”, dijo Ross Norman, un analista independiente.

Entre otros metales preciosos, la plata perdía un 0.8% a US$ 23,77 la onza, mientras que el platino subía un 0.6% a US$ 1,073.72 la onza; y el paladio ganaba 1% a US$ 2,367.93 la onza.

Con información de Reuters

