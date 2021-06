El cobre cayó por primera vez esta semana este jueves debido a que las señales mixtas de la Reserva Federal de Estados Unidos provocaron nerviosismo entre los inversores sobre el momento de los aumentos de las tasas de interés, lo que podría debilitar la demanda de metales.

El cobre de referencia a tres meses bajó un 0.6% a US$ 9,420.50 por tonelada en las operaciones oficiales. Los precios del metal utilizado en las industrias de energía y construcción han bajado alrededor de un 12% desde un récord de US$ 10,747.50 por tonelada alcanzado en mayo.

“El mercado sigue buscando pistas para ver cuál es la temperatura de la Fed con respecto a las tasas”, dijo el estratega de materias primas de WisdomTree, Nitesh Shah.

“Los fundamentos del cobre todavía se ven bien, pero el sentimiento cambió ligeramente con algunos comentarios agresivos de la Fed y la liberación de cobre de las reservas chinas”, añadió.

El dólar bajó, pero se mantuvo cerca de un máximo de dos meses, lo que aún hace que el cobre, que tiene un precio en dólares estadounidenses, sea menos atractivo para los compradores mundiales.

También pesó sobre los precios un plan de la administración de reservas estatales de China para subastar sus reservas de cobre, zinc y aluminio del 5 al 6 de julio en un intento por enfriar los precios en alza.

Las existencias de cobre bajo garantía en los almacenes registrados en la LME subieron a su nivel más alto desde junio de 2020 con 185,200 toneladas.

La cantidad de warrants cancelados, metales destinados a la entrega, se situó en el 5% de las existencias totales, su nivel más bajo desde septiembre de 2011.

Indonesia está considerando un plan para restringir la construcción de fundiciones que produzcan arrabio de níquel o ferroníquel para optimizar el uso de sus limitadas reservas de mineral para productos de mayor valor, dijo un alto funcionario del Ministerio de Minería. El níquel LME agregó 0.6% a US$ 18,168 por tonelada.

El aluminio LME bajó un 0.6% a US$ 2,424 la tonelada, el zinc subió un 0.5% a US$ 2,908.50, el plomo ganó un 0.8% a US$ 2,208.50 mientras que el estaño subió un 0.3% a US$ 30,495.