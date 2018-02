Precios del cobre caen tras alza del dólar

Los precios del cobre cayeron hoy empujados por un dólar más fuerte que hizo a los metales más caros para los tenedores de otras monedas, pero los volúmenes de transacciones eran bajos con muchos mercados asiáticos cerrados por el Año Nuevo Lunar.

El cobre referencial en la Bolsa de Metales de Londres (LME) caía 0.6% a US$ 7,076 la tonelada hacia las 1147 GMT, pero aún cerca del máximo de cuatro años de US$ 7,312.50 que alcanzó el mes pasado.

"El cobre se ha estabilizado por encima de US$ 7,000", dijo el analista de ING, Oliver Nugent. "Pero aún estaremos un poco bajistas en la segunda mitad del año porque la oferta no será tan ajustada como algunos piensan".

Las reservas de cobre registradas en los almacenes de la LME han aumentado a casi 340,000 toneladas desde las 200,000 toneladas de inicios de enero, sugiriendo que hay una oferta abundante.

Los precios han subido alentados por altas expectativas de que los conflictos laborales en minas de cobre este año reducirían los suministros, pero acuerdos salariales tempranos sugieren que estos miedos podrían ser exagerados.

La Bolsa de Futuros de Shanghai reabrirá el jueves 22 tras el Año Nuevo Lunar.

El aluminio caía 0.1% a US$ 2,211 la tonelada, pero aún estaba cerca de los máximos de seis años de US$ 2,290.50 que tocó en enero.

Los inventarios de aluminio en los almacenes de la LME han retrocedido a 1.3 millones de toneladas desde casi 5.5 millones en el 2014, reduciendo la cantidad de metal rápidamente disponible para el mercado y aumentando la volatilidad de los diferenciales.

En otros metales, el zinc subía 0.2% a US$ 3,561 la tonelada, el níquel ganaba 0.4% a US$ 13,650, el plomo perdía 0.3% a US$ 2,567.50 y el estaño retrocedía 0.7% a US$ 21,400 la tonelada.