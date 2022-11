Los precios del oro tocaron un mínimo de casi dos semanas el jueves, ya que el dólar y los rendimientos de los bonos del Tesoro de Estados Unidos subían después de los comentarios de línea dura del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, que desvanecieron las esperanzas en torno a una flexibilización del ajuste monetario a partir de diciembre.

El oro al contado caía un 0.76% a US$ 1,622.51 por onza a las 10:10 GMT, mientras que los futuros del oro en Estados Unidos cedían un 1.48% a US$ 1,625.5.

El banco central estadounidense subió las tasas de interés en 75 puntos básicos el miércoles y señaló que podría estar acercándose a un punto de inflexión.

El lingote subió hasta un 1.3% después de la publicación del comunicado de política monetaria de la Fed, antes de terminar la sesión con una caída de 0.8% tras las declaraciones de Powell.

El aumento de las tasas de interés en Estados Unidos impulsa al dólar e incrementa el costo de oportunidad de mantener oro, que no rinde intereses.

El dólar trepaba un 1.2% frente a sus rivales, lo que encarecía el oro para los tenedores de otras divisas. Los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense a 10 años también subían.

La atención se centra ahora en los datos de las nóminas no agrícolas de Estados Unidos del viernes, que podrían dar más pistas sobre la resistencia del mercado laboral y la senda de subida de tasas de la Fed.

Entre otros metales preciosos, la plata al contado caía un 1.4% a US$ 19.06 la onza, el platino bajaba un 1.3% a US$ 917.62 y el paladio cedió un 1.7% a US$ 1,829.64.

Con información de Reuters