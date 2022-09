Los precios del oro caían el viernes más de un 1%, tocando su mínimo desde abril de 2020, ya que un cóctel de factores, desde la fortaleza del dólar y los elevados rendimientos de los bonos estadounidenses hasta la preocupación por más subidas de las tasas de interés en Estados Unidos, disminuían su atractivo.

A las 10:58 GMT, el oro al contado cedía un 1.7% a US$ 1,642.79 por onza, en camino a su segundo desplome semanal consecutivo, y los futuros del oro en Estados Unidos restaban un 0.5% a US$ 1,672.10.

“La renovada fortaleza del dólar está empujando al oro a la baja. Las perspectivas a corto plazo del mercado del oro siguen siendo cuestionadas por el mercado, que busca un pico del dólar y especialmente en los rendimientos”, dijo Ole Hansen, jefe de estrategia de materias primas de Saxo Bank.

El dólar ganaba un 0.9%, alcanzando un nuevo máximo de dos décadas frente a sus rivales y restando atractivo al lingote para los tenedores de otras divisas. El rendimiento de los bonos del Tesoro estadounidense a 10 años tocaba máximos de 11 años.

Varios bancos centrales, entre ellos la Reserva Federal de Estados Unidos y el Banco de Inglaterra, subieron las tasas esta semana para controlar la inflación y avivaron la preocupación por una recesión mundial.

Aunque el oro se considera una inversión segura en tiempos de incertidumbre política y financiera, la subida de tasas reduce su atractivo, ya que no devenga intereses.

En otros metales preciosos, la plata al contado restaba un 3.3% a US$ 19.01 la onza; el paladio bajaba un 3.6% a US$ 2,091.91; y el platino descendía un 2.7% a US$ 875.97. Los tres metales se encaminaban a un descenso semanal.

Con información de Reuters