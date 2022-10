Los precios del oro subían el lunes, ayudados por un ligero retroceso del dólar y del rendimiento de los bonos del Tesoro estadounidense, aunque persisten los temores a que la Reserva Federal suba más las tasas de interés para frenar la creciente inflación.

A las 09:29 GMT, el oro al contado ganaba un 0.9%, a US$ 1,655.90 por onza, tras perder más de un 3% la semana pasada, en su peor resultado desde julio. Los futuros del oro en Estados Unidos subían un 0.7%, a US$ 1,660.40.

“El oro se está beneficiando hoy de la debilidad del dólar, después de que la libra repuntó en medio de expectativas de que se reviertan más recortes fiscales”, dijo Xiao Fu, analista de Bank of China International.

“Mientras tanto, el rendimiento de los bonos del Tesoro bajaba. No obstante, con el IPC estadounidense manteniéndose en niveles elevados, la Fed podría elevar las tasas en otros 75 puntos básicos a principios de noviembre y realizar nuevos aumentos en diciembre. Esto podría reintroducir vientos en contra macroeconómicos para el oro”, agregó.

El retorno de las notas referenciales a 10 años declinaba un poco tras tocar la semana pasada su nivel más alto desde 2008. Un rendimiento más bajo reduce el costo de oportunidad de tener lingotes, que no devengan intereses.

El dólar cedía un 0.1% ante una cesta de seis destacadas monedas, abaratando el metal dorado para los compradores con otras divisas.

En otros metales preciosos, la plata al contado subía un 1.7%, a US$ 18,56 por onza; el platino ganaba un 1.3%, a US$ 910; y el paladio mejoraba un 1.6%, a US$ 2,019.84.

Con información de Reuters