El oro subía el miércoles después de que el anuncio de movilización parcial del presidente ruso Vladimir Putin reavivó el interés por el lingote como refugio seguro, aunque la fortaleza del dólar y la previsión de alzas de tasas en Estados Unidos limitaban las ganancias.

El oro al contado subía un 0.7% a US$ 1,673.91 por onza a las 10:04 GMT. Los futuros del oro en Estados Unidos ganaban un 0.7% a US$ 1,682.60.

Putin dijo que había firmado un decreto de movilización parcial a partir del miércoles, diciendo que estaba defendiendo los territorios rusos y que Occidente quería destruir el país.

“El aumento de la movilización, la escalada en esa región y el temor a la escalada en términos de las armas que se utilizan son factores que ayudan al oro en cierta medida”, sostuvo el analista independiente Ross Norman.

“Sin embargo, obviamente tenemos la fortaleza del dólar (...) y un aumento ampliamente previsto de 75 puntos básicos en la tasa de interés de los fondos de la Fed, que no ha ayudado al oro especialmente en los últimos tiempos”, añadió.

Las ganancias del oro se mantenían a raya porque los inversores también buscaban refugio en el dólar, que alcanzó un nuevo máximo de dos décadas frente a una cesta de otras divisas, lo que encarecía el lingote para los compradores extranjeros.

La atención se centraba en la decisión de política monetaria de la Reserva Federal, prevista para las 18:00 GMT, y los operadores valoraban en un 81% la posibilidad de otra subida de tasas de 75 puntos básicos y en un 19% la probabilidad de un aumento de 100 puntos básicos.

Aunque el oro se considera una inversión segura durante las incertidumbres políticas y financieras, el aumento de las tasas de interés reduce su atractivo, ya que no rinde intereses.

Entre otros metales preciosos, la plata al contado ganaba un 1%, a US$ 19.49 por onza, el platino subía un 1.2%, a US$ 933.19, y el paladio sumaba un 0.6%, a US$ 2,179.49.

Con información de Reuters