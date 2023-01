El precio del oro superó el viernes los US$ 1,900, alcanzando su nivel más alto desde finales de abril, después de que el sorpresivo descenso de los precios al consumidor en Estados Unidos impulsó las apuestas a una ralentización de las subidas de las tasas de interés de la Reserva Federal.

El oro al contado subía un 0.4% a US$ 1,905.19 la onza a las 10:08 GMT. El metal ha subido un 2.1% en lo que va de la semana, encaminándose a su cuarta subida semanal consecutiva. Los futuros del oro estadounidense ganaban un 0.5% a US$ 1,907.90.

“En caso de que la Reserva Federal no logre contrarrestar las expectativas del mercado de que las tasas máximas en Estados Unidos están cerca y que un eventual recorte de las tasas sigue sobre la mesa, eso podría tentar a los alcistas del oro a centrar sus miras en el nivel de US$ 2,000”, dijo Han Tan, analista jefe de mercado de Exinity.

LEA TAMBIÉN: Exportaciones mineras sufren su mayor caída en noviembre

Los precios del oro subieron hasta un 1.3% el jueves para cruzar el umbral de los US$ 1,900 por onza por primera vez desde principios de mayo de 2021, después de que los datos mostraron que los precios al consumidor en Estados Unidos cayeron por primera vez en más de dos años y medio en diciembre.

El lingote también era apoyado por los comentarios de las autoridades de la Fed de que el banco central podría reducir el ritmo de sus subidas de tasas de interés ya que la inflación se desaceleró aún más en diciembre. Sin embargo, advirtieron que las tasas probablemente se mantendrían al alza durante más tiempo.

Unas tasas de interés más bajas suelen ser beneficiosas para el lingote, ya que reducen el costo de oportunidad de mantener un activo que no rinde intereses.

El dólar bajaba, lo que ayudaba aún más a los lingotes, ya que un billete verde más débil hace que el metal sea más barato para los compradores con otras divisas.

Entre otros metales preciosos, la plata al contado bajaba un 0.1% a US$ 23.76 la onza, mientras que el platino subía un 0.1% a US$ 1,068.42. Ambos metales se encaminaban a una caída semanal. El paladio cedía un 0.6% a US$ 1,781.00.

Con información de Reuters