El oro caía el lunes, rumbo a su séptima baja mensual sucesiva, afectado por el fortalecimiento del dólar y los elevados rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense, mientras que los mercados esperan la reunión de la Reserva Federal de esta semana para obtener más claridad sobre su trayectoria de alza de tasas.

El oro al contado caía un 0.2%, a US$ 1,638.15 por onza a las 09:26 GMT, y un 1.3% en el mes. Los futuros del oro en Estados Unidos cedían un 0.2%, a US$ 1,641.10.

Los mercados probablemente se mantengan a la expectativa hasta la decisión de la Reserva Federal y, dado que las subidas de las tasas están en gran medida descontadas, se necesitará un movimiento inesperado de menor o mayor envergadura para impactarlos, dijo Rupert Rowling, analista de Kinesis Money.

El índice dólar subía un 0.3%, mientras que el rendimiento de los bonos de referencia del Tesoro a 10 años se mantenía por encima del umbral del 4%, lo que hacía que el oro sea menos atractivo para los tenedores de otras divisas.

Se espera que la Reserva Federal lleve a cabo una cuarta subida consecutiva de 75 puntos básicos en su reunión de política monetaria del 1 y 2 de noviembre. Las subidas de tipos de interés en Estados Unidos aumentan el costo de oportunidad de mantener lingotes de oro, que no rinden intereses.

Entre otros metales preciosos, la plata al contado caía un 0.8%, a US$ 19.07 por onza, el platino perdía un 1.65% a US$ 929.70 la onza, pero se dirigía a su mayor ganancia mensual desde febrero de 2021, en tanto, el paladio subía un 0.6% a US$ 1,910.50 la onza, pero se encaminaba a su mayor caída mensual desde mayo.

