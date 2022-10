El oro bajaba el viernes y se encaminaba a una caída semanal, ya que la apreciación del dólar estadounidense y las perspectivas de nuevas subidas de tasas por parte de la Reserva Federal hicieron mella en la demanda del lingote, que no rinde intereses.

El oro al contado bajaba un 0.5% a US$ 1,658.10 por onza a las 09:20 GMT. Los precios han caído más de un 2% en lo que va de semana. Los futuros del oro en Estados Unidos bajaban un 0.8% a US$ 1,664.30.

El dólar estadounidense subía un 0.3% frente a sus rivales, lo que encarece el lingote para los compradores con otras monedas.

Los datos del jueves mostraron que los precios al consumidor en Estados Unidos aumentaron más de lo esperado en setiembre, proporcionando munición a la Reserva Federal para llevar a cabo otra gran subida de tasas.

El oro es muy sensible a la subida de las tasas de interés en Estados Unidos, ya que aumenta el costo de oportunidad de mantener lingotes, que no rinden intereses. El jueves llegó a perder un 1.8%, antes de recuperarse y cerrar con una caída del 0.4%, ya que el dólar perdió terreno tras el repunte inicial que se produjo luego del informe sobre la inflación.

Entre otros metales preciosos, la plata bajaba un 0.7% a US$ 18.73 por onza, camino a su peor semana desde agosto. El platino ganaba un 0.2% a US$ 898.05 la onza y el paladio perdía un 0.7% a US$ 2,092.63.

Con información de Reuters