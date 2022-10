El oro retrocedía el lunes por la subida del dólar, mientras los inversores buscaban pistas sobre una posible relajación de la política monetaria de la Reserva Federal, lo que mantenía los precios a raya.

A las 09:22 GMT, el oro al contado caía un 0.6% a US$ 1,647.17 por onza, mientras que los futuros del oro en Estados Unidos bajaban un 0.3% a US$ 1,651.40.

Las expectativas de que algunas autoridades de la Fed estén debatiendo una pausa en el rápido ritmo de subidas de las tasas de interés ayudaron al oro a subir el viernes, mientras el dólar se relajaba.

“(Sin embargo), esta mañana un pequeño repunte del billete verde está frenando el rebote del oro en las primeras operaciones”, dijo Carlo Alberto De Casa, de Kinesis Money. “El descenso sugiere que el rebote de la semana pasada fue demasiado rápido y hay bastantes posibilidades de ver al oro probando los US$ 1,630″.

Aunque el oro se considera una cobertura contra la inflación, el aumento de tasas eleva el costo de oportunidad de tener lingotes, que no devengan intereses, y ha provocado un desplome superior al 9% en el metal dorado en lo que va de año.

Se espera que la Fed suba su tasa de referencia a un día en 75 puntos básicos en su reunión de noviembre. Hasta entonces, los inversores vigilarán de cerca las cifras de crecimiento económico y de inflación subyacente de Estados Unidos de esta semana, mientras que se espera que el Banco Central Europeo eleve también sus tipos en 75 puntos básicos.

En otros metales preciosos, la plata al contado perdía un 1.6% a US$ 19,10 por onza; el paladio ganaba un 0.1% a US$ 2,019.92; y el platino cedía un 0.3% a US$ 929,13, tras tocar un máximo desde el 15 de agosto a principios de sesión.

