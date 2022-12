Los precios del cobre bajaban el jueves debido a la aceleración de la ola de infecciones por coronavirus en China, el mayor consumidor mundial de metales, que erosionó la demanda.

A las 11:00 GMT, el cobre de referencia en la Bolsa de Metales de Londres (LME) bajaba un 0.4% a US$ 8,363.50 la tonelada.

Los precios subieron con fuerza en noviembre, cuando China empezó a desmantelar su política de cero COVID, perjudicial para la economía. Pero si bien esto puede impulsar la demanda a largo plazo, ha permitido que el virus se extienda por el país, afectando a los negocios.

“La relajación de las restricciones chinas de cero COVID-19 ha levantado el ánimo del mercado mucho más de lo que levantará la demanda”, dijo Carsten Menke, analista de Julius Baer.

Es poco probable que las medidas de apoyo al atribulado mercado inmobiliario chino conduzcan a una rápida recuperación, y el crecimiento en otros países no será lo suficientemente fuerte como para compensar la debilidad de China, afirmó.

“2023 será otro año cíclicamente difícil para el cobre y los metales industriales en general (...) Dicho esto, las perspectivas estructurales siguen siendo brillantes, ya que el cobre está listo para unirse al superciclo de los metales para baterías impulsado por la transición energética. Los reveses a corto plazo deberían verse como oportunidades de compra a más largo plazo”, agregó.

En otros metales básicos, el aluminio en la LME bajaba un 0.3% a US$ 2,384 la tonelada, el zinc caía un 0.9% a US$ 2,984, el níquel cedía un 3.6% a US$ 28,520, el estaño restaba un 0.9% a US$ 23,855 y el plomo era el único que avanzaba, con una ganancia del 1.6% a US$ 2,248.

Con información de Reuters