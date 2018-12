Perú puede ser primer exportador de arándanos el 2021

Las exportaciones peruanas de arándanos han experimentado un crecimiento rotundo en los últimos cinco años. En el 2014 sumaron US$ 16,729,407 y al cierre del 2018 habrán alcanzado los US$ 381,129,696, es decir 23 veces más, según el Sistema de Inteligencia Comercial ADEX Data Trade.

Las cifras de este año muestran un crecimiento de 54.06% de las exportaciones de este fruto con respecto a los resultados del 2017, en el que se exportaron US$ 247,393,267. El expresidente de Sierra y Selva Exportadora, Alfonso Velásquez, considera que el boom de la producción de arándanos va a tener un efecto permanente. “Esperamos que el Perú se convierta en el 2021 en el principal exportador de arándanos, superando a Chile”, dijo a Gestion.pe.

Según el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur), el Perú actualmente es el segundo exportador de arándanos luego de Chile. El año 2018, los principales destinos de exportación de los arándanos peruanos fueron los Estados Unidos, que concentran más de la mitad del monto de envíos de este año (US$ 195,172,009); Países Bajos (US$ 84,194,434), Reino Unido (US$ 34,959,238), China (US$ 24,281,201), España (US$ 16,496,457) y Canadá (US$ 10,676,399).

Para seguir ampliando el mercado, Velásquez considera que Perú debe prepararse para atender la demanda del Asia, donde el arándano es un producto de gran demanda por ser muy saludable. Asimismo, ve en la negociación del TLC con la India una gran oportunidad para los exportadores de este fruto.

La fortaleza con la que cuenta el Perú como exportador de arándanos se debe, en gran parte, a que los pequeños productores peruanos se han agremiado y han confiado en este boom, señaló Velásquez, quien agrega que ahora se está dando inicio a una cadena de exportación de productos con valor agregado, como el arándano congelado, enlatado o deshidratado.