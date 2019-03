Oro toca máximo de dos semanas ante incertidumbre por Brexit

El oro subía este miércoles y tocó un máximo de cerca de dos semanas, sosteniéndose por encima del umbral clave de los US$ 1,300 la onza, ya que la incertidumbre por la salida de Reino Unido de la Unión Europea ( UE) aumentaba la demanda por activos considerados seguros.

A las 1145 GMT, el oro al contado subía un 0.43 % a US$ 1,307.46 la onza, luego de alcanzar los US$ 1,308.98, máximo desde el 1 de marzo. Los futuros del oro en Estados Unidos sumaban un 0.8 % a US$ 1,308.50 por onza.

La votación sobre el Brexit del martes le dio un empujón al oro, dijo Peter Fertig, analista de Quantitative Commodity Research.

"Tenemos especuladores por todo el mundo apostando a que los clientes minoristas van a comprar oro porque podrían estar temiendo un Brexit duro -el escenario más probable en este momento- y quisieran protegerse contra las consecuencias negativas", afirmó Fertig.

El Parlamento británico rechazó el martes por segunda vez el acuerdo de la primera ministra Theresa May para abandonar la UE, a sólo 17 días de la fecha de la salida del bloque. El Parlamento votará el miércoles sobre un Brexit no pactado.

En otros metales, el paladio subía un 0.5 % a US$ 1,549 por onza; el platino bajaba un 0.4 % a US$ 834 la onza; y la plata avanzaba un 0.5 % a US$ 15.52 por onza.