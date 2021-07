El oro subía este miércoles por sexta sesión consecutiva, impulsado por una baja en los rendimientos de los bonos de Estados Unidos, antes de que se publiquen las minutas de la última reunión de la Reserva Federal que podrían ofrecer más pistas en torno al retiro de los estímulos monetarios.

El oro al contado sumaba un 0.6% a US$ 1,807.20 la onza a las 1124 GMT, luego de alcanzar el martes su nivel más alto desde el 17 de junio de US$ 1,814.78 por onza. Los futuros del oro estadounidense avanzaban un 0.8% a US$ 1,808.60 la onza.

“Indiscutiblemente, el factor clave (para el oro) es la caída de los rendimientos de los bonos del Tesoro de Estados Unidos”, dijo el analista independiente Ross Norman.

Pero la recuperación de los precios del oro ha sido lenta y algo mediocre considerando la caída de 7% durante junio, cuando la Fed hizo una giro para presentar una orientación más agresiva en torno al futuro ciclo de normalización de tasas de interés, dijo Norman.

Los rendimientos de los bonos referencia del Tesoro a 10 años cayeron a su nivel más bajo en más de cuatro meses.

En la jornada, la atención de los mercados se centra en las minutas de la última reunión de la Fed, que se difundirán a las 1800 GMT, y que podrían arrojar más luz sobre la trayectoria de las tasas de interés en Estados Unidos.

“Las minutas del FOMC podrían tener una gran influencia en determinar si el oro al contado puede mantenerse en el nivel de US$ 1,800”, dijo Han Tan, analista jefe de mercado de Exinity Group.

El oro es muy sensible al aumento de las tasas de interés en Estados Unidos, lo que reduce el costo de oportunidad de mantener lingotes.

Entre otros metales preciosos, la plata subía un 0.9% a US$ 26.38 por onza; mientras que el platino ganaba un 0.4% a US$ 1,095.60 la onza y el paladio avanzaba un 1.7% a US$ 2,841.77 la onza.