El oro cotizaba con pocos cambios este jueves, debido a que el dólar borraba parte de las ganancias que fueron impulsadas por los indicios del banco central de Estados Unidos de que subiría sus tasas de interés más rápido que lo esperado, pero noticias positivas sobre Evergrande de China limitaban el interés en el lingote como refugio seguro.

A las 0924 GMT, el oro al contado subía un 0.2% a US$ 1,770.94 la onza, mientras que los futuros del oro en Estados Unidos caía un 0.5% a US$ 1,769.50.

El dólar se alejaba desde un máximo de un mes debido a que los inversores procesaban el resultado de la reunión de esta semana de la Reserva Federal y la posterior conferencia del presidente de la Fed, Jerome Powell, sobre que la reducción de las medidas de estímulo no está lejos.

El oro se ha estabilizado ya que Powell no dio fechas firmes para el comienzo de la reducción del estímulo o el aumento de las tasas de interés, lo que golpeó al dólar, dijo Ricardo Evangelista, analista senior de ActivTrades.

Pero “hasta que suceda algo más concreto en términos de la dirección del dólar, el oro se verá más afectado por el nivel de apetito o aversión al riesgo”, agregó.

Powell también dijo que el banco central podría comenzar a retirar sus compras de activos después de su reunión de política de noviembre, siempre y cuando el crecimiento del empleo en Estados Unidos hasta septiembre sea “razonablemente fuerte”.

Un dólar más débil aumenta el atractivo del oro para quienes tienen otras monedas.

Sin embargo, eso coincidió con la mejora del apetito por los activos de riesgo en los mercados financieros mundiales gracias a algunas noticias positivas del desarrollador inmobiliario Evergrande Group de China, que tiene problemas de liquidez, lo que limitaba el avance del oro.

Entre otros metales preciosos, la plata ganaba un 0.7% a US$ 22.82 la onza, el platino sumaba un 1.2% a US$ 1,009.01 y el paladio subía un 1.4% a US$ 2,052.68.