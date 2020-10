El oro se afirmaba este viernes por encima de los US$ 1,900 la onza y se encaminaba a cerrar la semana al alza por la debilidad del dólar y la cobertura de los inversores frente a la incertidumbre que rodea a la pandemia del coronavirus según se acerca la elección presidencial del 3 de noviembre.

A las 0946 GMT, el oro al contado subía un 0.3% a US$ 1,909.10 la onza, con un avance del 0.5% en la semana. Los futuros del oro en Estados Unidos ganaban un 0.4% a US$ 1,912.

“El oro está obteniendo algo de impulso por la debilidad del dólar y las elecciones estadounidenses, ya que sigue habiendo mucha incertidumbre todavía. También hay conversaciones sobre el paquete de estímulo que se está negociando”, dijo Xiao Fu, analista de Bank of China International.

El índice dólar, que compara al billete verde con una cesta de seis destacadas monedas, cedía un 0.2%, abaratando el lingote -que cotiza en dólares- para los tenedores de otras divisas.

La presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, la demócrata Nancy Pelosi, reportó el jueves progresos en las negociaciones con el gobierno de Donald Trump para otra ronda de ayuda fiscal e indicó que podría alcanzarse un acuerdo “muy pronto”.

Incluso después de que se conozcan los resultados de los comicios, “todavía podría haber incertidumbre sobre las políticas y su implementación hasta el final del año, lo que respaldaría al oro”, señaló Fu.

Los países europeos siguieron aprobando nuevas restricciones después de que los casos de coronavirus más que se duplicaron en los 10 últimos días, mientras que el recuento global superaba los 41 millones.

En otros metales preciosos, la plata bajaba un 0.2% a US$ 24.70 la onza, pero se encaminaba a cerrar la semana al alza. El platino subía un 0.2% a US$ 886.50 y el paladio operaba plano a US$ 2,372.99.