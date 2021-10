Los precios del oro avanzaban este jueves, respaldados por rendimientos más bajos de los bonos del Tesoro estadounidense, antes de una reunión del Banco Central Europeo en la que los inversores estarán atentos a sus comentarios sobre inflación y panorama de política.

A las 1054 GMT, el oro al contado mejoraba un 0.2% a US$ 1,799.30 la onza, mientras que los futuros del oro en Estados Unidos subía un 0.1% a US$ 1,800.40.

El rendimiento de los bonos referenciales a 10 años operaba cerca de un mínimo de dos semanas, contribuyendo a las ganancias del metal dorado.

“El promedio móvil de 10 días del oro está aportando un apoyo sólido. El aplanamiento de las curvas de rendimiento, combinado con sus niveles absolutos más altos, sugiere que los mercados están pensando cada vez más en una estanflación”, afirmó Rhona O’Connell, analista de StoneX.

El oro es visto tradicionalmente como una cobertura contra la inflación. No obstante, un estímulo reducido y subidas de las tasas de interés impulsarán al alza el retorno de los bonos, traduciéndose en un aumento del costo de oportunidad de tener lingotes, que no devengan intereses.

Se espera que el BCE mantenga sin cambios su política y enfríe las crecientes expectativas de una subida de tasas el próximo año.

Los analistas creen que la reunión de la Reserva Federal los días 2 y 3 de noviembre será más crucial para el oro tras los recientes comentarios del presidente de la institución, Jerome Powell, sobre la reducción de las compras de activos.

En otros metales preciosos, la plata al contado subía un 0.1% a US$ 24.07 la onza, el platino ganaba un 0,8% a US$ 1,018.44 y el paladio mejoraba un 1.8% a US$ 1,998.64.