El oro se dirigía a su primera caída anual en tres años el viernes, ya que la recuperación económica mundial reducía su atractivo como activo de refugio y los bancos centrales se están alistando para subir las tasas de interés con el objetivo de contener la inflación.

Los precios del lingote han caído más del 4% en lo que va del año después de haber escalado un 48% durante los dos años anteriores, ya que la recuperación económica mundial redujo la demanda del metal como refugio.

De cara al 2022, si bien las preocupaciones sobre el efecto de la variante ómicron podrían respaldar los precios del oro, el alza de los rendimientos de los bonos estadounidenses podría empañar el atractivo del metal, dijo Han Tan, analista jefe de mercado de Exinity.

El oro al contado subía un 0.2% a US$ 1,817.57 la onza a las 10:35 GMT. En tanto, los futuros de oro en Estados Unidos ganaban un 0.3% a US$ 1819.70 la onza.

La cobertura de riesgo de fin de año estuvo impulsando al oro al alza durante la madrugada, con una barrera de resistencia técnica de US$ 1,820, dijo Jeffery Halley, analista senior de mercado de OANDA.

En el resto del mercado, la plata subía un 0.5% a US$ 23.15 la onza, mientras que el platino caía 0.2% a US$ 959.27 la onza, y el paladio bajaba un 1.5% a US$ 1,935.80 la onza. Los tres metales iban en camino a anotar sus mayores caídas anuales en varios años.