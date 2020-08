El oro subía este lunes, consolidándose cerca de la marca de los US$ 1,950 tras caer un 4.5% la semana pasada, impulsado por un dólar más débil mientras los inversores esperan las minutas de la última reunión de la Reserva Federal (Fed) para conocer detalles de su estrategia en medio de la pandemia de coronavirus.

El oro al contado ganaba un 0.3% a US$ 1,950,16 la onza, a las 0946 GMT, mientras que los futuros del oro en Estados Unidos subían un 0.5%, a US$ 1,959.10.

El oro registró la semana pasada su mayor caída desde marzo, ya que los inversores reevaluaron posiciones después de que el lingote retrocediera desde un máximo récord de US$ 2,072.50 alcanzado el 7 de agosto.

En tanto, los casos de coronavirus continuaron aumentando a nivel mundial, especialmente en Estados Unidos e India, ensombreciendo las esperanzas de una recuperación económica.

Otra situación que respaldaba al oro era la depreciación del dólar, lo que hace al lingote más barato para los inversores que tienen otras monedas. El billete verde tocó un mínimo de más de una semana al principio del día.

El mercado espera las minutas de la última reunión de política de la Fed, que se conocerán el miércoles, en busca de cualquier indicio de un posible cambio en su orientación en su próxima reunión de política monetaria en septiembre.

Entre otros metales preciosos, la plata subía un 1.4% a US$ 26.77 la onza; el platino ganaba un 2.1% a US$ 955.54 y el paladio sumaba un 3.1% a US$ 2,173.37.