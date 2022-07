El oro cotizaba estable el martes después de haber caído a un mínimo de nueve meses, ya que los inversores se posicionaron para los datos económicos de Estados Unidos con un dólar fuerte y apuestas por aumentos pronunciados de las tasas de interés, que aún mantenían a raya a los lingotes.

El oro al contado se situaba en US$ 1,734.39 la onza a las 1114 GMT después de alcanzar los US$ 1,722.36 más temprano en la sesión, su nivel más bajo desde el 30 de septiembre. Los futuros del oro en Estados Unidos sumaban un 0.1% a US$ 1,732.30.

El índice dólar escalaba a un pico de 20 años, lo que hacía que el oro, que se negocia en moneda estadounidense, sea más caro para los inversores en el exterior.

“Se prevé que el oro permanezca significativamente contenido en el corto plazo, ya que el peso de más aumentos de tasas de la Fed de gran tamaño pende como una piedra de molino alrededor del cuello del oro”, dijo Han Tan, analista jefe de mercado de Exinity.

“Un dato del IPC superior a lo esperado (el miércoles) debería allanar el camino para otra alza de 75 puntos básicos por parte de la Fed a fines de este mes; un escenario ampliamente interpretado como negativo para el oro”, agregó Tan.

Sin embargo, en un factor que ofrecía algo de apoyo para el oro, los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense a 10 años bajaban por segunda sesión consecutiva.

Una serie de datos económicos de Estados Unidos, incluidos los precios al consumidor, las ventas minoristas y la producción de las fábricas, deberían dar una idea sobre hasta qué punto la inflación ha alcanzado su máximo a medida que la Reserva Federal se acerca a la reunión de política monetaria de la próxima semana.

Entre otros metales preciosos, la plata bajaba 1.6% a US$ 18.78 por onza, el platino cedía un 2.4% a US$ 848.96 la onza, y el paladio perdía un 2.2% a US$ 2,113.79 la onza.